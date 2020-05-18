Алена Шишкова закрутила роман с чеченским бойцом Хусейном Асхабовым?

Внимательные пользователи Сети и журналисты вспомнили, что именно так называют известного бойца MMA чеченского происхождения Хусейна Асхабов, живущего сейчас во Франции. Поклонники зовут его львом и непобедимым, потому что обычно он выигрывает бои. К слову, ранее закрутить роман с Асхабовым хотела звезда реалити Виктория Боня. По слухам, они даже встречались, но отношения продлились недолго. Говорят, что из-за ревности Боня попыталась отомстить Шишковой, в начале апреля рассказав о пластических операциях, которые модель якобы делала.

Напомним, что у Алены Шишковой подрастает 6-летняя дочь Алиса от рэпера Тимати, с которым она рассталась вскоре после рождения ребенка.