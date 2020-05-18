Алена Шишкова закрутила роман с чеченским бойцом Хусейном Асхабовым?
Фото: Instagram
Алена Шишкова уже не первый месяц скрывает от широкой общественности своего нового избранника. В недавних Stories в Instagram модель опубликовала фото бойфренда (лицо которого спрятала) и раскрыла его прозвище — Непобедимый лев.
Фото: Instagram
Внимательные пользователи Сети и журналисты вспомнили, что именно так называют известного бойца MMA чеченского происхождения Хусейна Асхабов, живущего сейчас во Франции. Поклонники зовут его львом и непобедимым, потому что обычно он выигрывает бои. К слову, ранее закрутить роман с Асхабовым хотела звезда реалити Виктория Боня. По слухам, они даже встречались, но отношения продлились недолго. Говорят, что из-за ревности Боня попыталась отомстить Шишковой, в начале апреля рассказав о пластических операциях, которые модель якобы делала.
Напомним, что у Алены Шишковой подрастает 6-летняя дочь Алиса от рэпера Тимати, с которым она рассталась вскоре после рождения ребенка.
Фото: Instagram
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