Алена Шишкова встречается с 17-летним братом Миланы Тюльпановой

Инстадиву Алену Шишкову давно подозревали в отношениях с Владиславом Тюльпановым. Молодой человек приходится братом Милане Тюльпановой, бывшей жены Александра Кержакова. Видимо, Алена наконец отошла после развода и готова к новым романам. С новым ухажером Шишкова познакомилась на одном из мероприятий.

Новость об отношениях с 29-летней Аленой молодой человек озвучил в интервью для «Собеседника». «Да, на данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений, потому что Алена по-настоящему роскошна и красива», — добавил Владислав. Сама Алена пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что у Алены Шишковой есть дочь Алиса, рожденная от Тимура Юнусова. Они начали встречаться в 2012 году. Пара так и не сыграла свадьбу, а после рождения ребенка звезды и вовсе расстались. Поклонники до сих пор ждут воссоединения Алены и Тимати и верят в него. Но Алена, похоже, уже давно забыла Тимура и переключилась на подрастающее поколение.