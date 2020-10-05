Алена Шишкова примерила эффектный наряд из черной кожи
Фото: www.instagram.com/missalena.92/?hl=ru
Модель и бывшая пассия Тимати Алена Шишкова показала поклонникам новый эффектный образ из черной кожи. Нарядом Алена поделилась в Stories.
Несмотря на то, что с мягкими чертами Алены такой наряд контрастирует, образ выглядит очень эффектно.
В своем предыдущем посте Алена поинтересовалась у своих подписчиков, какой стиль ей больше всего подходит. Сама Алена никак не могла сделать выбор между вечерним стилем и элегантным деловым. Шишкова уверенно практикует оба, и часто выкладывает фотографии в изящных брючных костюмах и роскошных вечерних платьях.
На фотографии в посте Алена появилась в роскошном блестящем синем платье, которое очень понравилось поклонникам. А вот насчет того, в каком стиле модель выглядит гармоничнее, мнения разделились.
«Красоту ничем уже не исправишь☝️😜Но серый костюм сразил меня наповал. Это точно - твоё! 👍Синее платье тоже к лицу. Синий тебе идёт», «Извини конечно, мое мнение, тебе на этих фото не идет ни один наряд.. То-ли прическа то-ли майк не сходятся с ним то-ли вообще все не твое», «Извини, Ален, но ты слишком красивая , на одежду вообще внимания не обратила», «Деловой просто❤️❤️❤️❤️», «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!», «И вечерний и деловой, всё супер!», «В сером просто бомба вам идёт красотка», — отмечают подписчики под постом, где представлены синее вечернее платье и серый костюм.
По традиции подписчики отмечают, что Алена выглядит очень худой.
Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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