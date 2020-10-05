Алена Шишкова примерила эффектный наряд из черной кожи

На фотографии в посте Алена появилась в роскошном блестящем синем платье, которое очень понравилось поклонникам. А вот насчет того, в каком стиле модель выглядит гармоничнее, мнения разделились.

«Красоту ничем уже не исправишь☝️😜Но серый костюм сразил меня наповал. Это точно - твоё! 👍Синее платье тоже к лицу. Синий тебе идёт», «Извини конечно, мое мнение, тебе на этих фото не идет ни один наряд.. То-ли прическа то-ли майк не сходятся с ним то-ли вообще все не твое», «Извини, Ален, но ты слишком красивая , на одежду вообще внимания не обратила», «Деловой просто❤️❤️❤️❤️», «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!», «И вечерний и деловой, всё супер!», «В сером просто бомба вам идёт красотка», — отмечают подписчики под постом, где представлены синее вечернее платье и серый костюм.

По традиции подписчики отмечают, что Алена выглядит очень худой.