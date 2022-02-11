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Алена Шишкова опровергла слухи об отношениях с 17-летним блогером

Экс-возлюбленная Тимати была в шоке, когда узнала что ей приписывают роман с братом Миланы Тюльпановой. Молодой человек рассказал прессе, что состоит в близких романтических отношениях с моделью. Однако, Алена не подтвердила эту информацию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Шишкова

Фото: instagram/ missalena.92

Сын покойного политика Тюльпанова удивил поклонников, когда рассказал, что встречается с Аленой Шишковой. По словам Владислава, они с Аленой часто созваниваются и у этого общения есть потенциал превратиться в серьёзные отношения. Вот только Шишкова знать не знала ничего об этом.

После громкого заявления юноши Алена долго никак не комментировала ситуацию. Любопытные подписчики засыпали ее вопросами в Instagram. Кто-то из поклонников спросил, действительно ли она встречается с несовершеннолетним парнем. На что блогер коротко ответила: «Ну конечно же нет».

Алена Шишкова возмущена подобными слухами. Девушка раз и навсегда поставила точку в этом вопросе и попросила больше не распускать про нее сплетни. После расставания с Тимати она держит свою личную жизнь в секрете и не распространяется о своих ухажерах.

Напомним, что Алена Шишкова и Тимур Юнусов состояли в отношениях с 2013 года. В 2014 девушка родила возлюбленному дочь Алису. В 2015 их союз распался.

Фото и видео: Instagram

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