Алена Шишкова опровергла слухи об отношениях с 17-летним блогером

Сын покойного политика Тюльпанова удивил поклонников, когда рассказал, что встречается с Аленой Шишковой. По словам Владислава, они с Аленой часто созваниваются и у этого общения есть потенциал превратиться в серьёзные отношения. Вот только Шишкова знать не знала ничего об этом.

После громкого заявления юноши Алена долго никак не комментировала ситуацию. Любопытные подписчики засыпали ее вопросами в Instagram. Кто-то из поклонников спросил, действительно ли она встречается с несовершеннолетним парнем. На что блогер коротко ответила: «Ну конечно же нет».