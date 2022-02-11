Алена Шишкова опровергла слухи об отношениях с 17-летним блогером
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Фото: instagram/ missalena.92
Сын покойного политика Тюльпанова удивил поклонников, когда рассказал, что встречается с Аленой Шишковой. По словам Владислава, они с Аленой часто созваниваются и у этого общения есть потенциал превратиться в серьёзные отношения. Вот только Шишкова знать не знала ничего об этом.
После громкого заявления юноши Алена долго никак не комментировала ситуацию. Любопытные подписчики засыпали ее вопросами в Instagram. Кто-то из поклонников спросил, действительно ли она встречается с несовершеннолетним парнем. На что блогер коротко ответила: «Ну конечно же нет».
Алена Шишкова возмущена подобными слухами. Девушка раз и навсегда поставила точку в этом вопросе и попросила больше не распускать про нее сплетни. После расставания с Тимати она держит свою личную жизнь в секрете и не распространяется о своих ухажерах.
Напомним, что Алена Шишкова и Тимур Юнусов состояли в отношениях с 2013 года. В 2014 девушка родила возлюбленному дочь Алису. В 2015 их союз распался.
Фото и видео: Instagram