Жизнь рядового пенсионера: чем занимается Светлана Светличная после выписки из психлечебницы

81-летняя артистка вернулась домой после трех месяцев лечения. После выписки вокруг звезды фильма «Бриллиантовая рука» ходит много слухов. Поклонники переживают за состояние любимой актрисы. Телезвезда Алена Кравец, которая поддерживает связь со Светланой, рассказала «Пятому каналу», как на самом деле обстоят дела.

По словам блондинки, за Светличную переживать точно не стоит. Она проводит время в своей московской квартире и наслаждается уединением. Кравец уверила журналистов, что Светлана не теряет бодрости духа и сохраняет позитивный настрой, однако от празднования дня рождения отказалась. Напомним, что уже в мае легендарной актрисе исполнится 82 года.

«Она не планирует каких-то больших торжеств, банкетов. Сегодня не то и состояние, и настроение», — поделилась Алена.

За престарелой артисткой присматривает сиделка, которая навещает Светлану каждый день. Она готовит звезде еду и следит, чтобы та вовремя принимала лекарства. Также ей уделяют время дети и внуки. Во всем остальном актриса пока справляется самостоятельно. По словам Кравец, она живет жизнью обычного пенсионера. «Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — добавила Алена.

Внучка артистки отметила, что если Светлана почувствует себя хуже, то ее смогут вновь положить в психиатрическую лечебницу или определить в хороший дом престарелых.