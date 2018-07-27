Алена Краснова нежно поздравила Никиту Преснякова с годовщиной брака

Ровно год назад звездная Москва гуляла на свадьбе старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова. После громкого торжества молодые супруги практически пропали с радаров светской хроники, лишь в СМИ периодически появлялись сообщения о возможной беременности избранницы Никиты — 21-летней Алены Красновой.

В честь годовщины со дня бракосочетания блондинка опубликовала несколько трогательных кадров с супругом: «Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом ✨ Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала ❤️».