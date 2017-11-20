Актриса стала героиней нового выпуска программы «Однажды…»

Поклонники Алены Хмельницкой были удивлены, узнав, что их любимая актриса рассталась с супругом Тиграном Кеосаяном спустя 20 лет после свадьбы. Немногим позднее стало известно, что продюсер снова связал себя узами брака — его избранницей стала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. В многочисленных интервью Алена Хмельницкая предпочитала обходить тему личной жизни стороной, однако, для ведущего программы «Однажды…» Сергея Майорова актриса сделала исключение.

Алена Хмельницкая

Алена призналась, что поддерживает отношения с бывшим супругом только ради детей — 23-летней Александры и 7-летней Ксении: «Мы с Тиграном нормально общаемся, но в его новой семье тоже есть дети (4-летняя Марьяна и 3-летний Баграт, — прим.ред.). Нельзя сказать, что эти контакты доставляют мне большое удовольствие. Конечно, мы не «скрежетаем» зубами при встрече, но все-таки это сложно. Мы скорее делаем это ради детей. Чтобы они были счастливы, нормально общались друг с другом».

Публикация от alxmel (@alxmel) Дек 9 2017 в 1:16 PST

Актриса вспомнила, что сообщить старшей дочери о разводе изначально хотел Тигран. Поскольку девушка жила в США, продюсер намеревался слетать к ней в гости, чтобы сообщить о случившемся, глядя в глаза: «Но я отвергла такую идею. Все-таки она родной мне человек, самый близкий, и я не смогла бы скрывать от Саши такую новость долго. Поэтому мы позвонили и все сказали по телефону. Нельзя сказать, что мы сняли с нее розовые очки. Саша все-таки видела, к чему идет, развод назревал долго. Однако она надеялась, и поэтому новость стала шоком». На сегодняшний день сердце Алены занято — актриса счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. В интервью Майорову она подчеркнула, что абсолютно довольна нынешней жизнью и чувствует совершенную гармонию.

Публикация от alxmel (@alxmel) Ноя 20 2017 в 12:24 PST