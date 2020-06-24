Алена Хмельницкая нежно поздравила с днем рождения младшую дочь от Тиграна Кеосаяна: «Как же я люблю тебя!»
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Младшей дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Ксении исполнилось 10 лет. Мать нежно поздравила девочку с юбилеем и показала ее красивые фото.
«Мой Космос, мой неопознанный объект, объект полный любви, нежности и добра!️ Мы вместе уже целых 10 лет! Как же я люблю тебя! На этом этапе жизни больше всего на свете я хочу, чтоб у тебя были настоящие друзья, да и вообще, чтоб везло с хорошими людьми, мне кажется, что это одна из главных вещей в этом мире! Ну а мы во всем за тебя и всегда рядом! А нас большая банда. С днеем рождения, Ксюник, урааааа!!!!», — написала Алена Хмельницкая в Instagram.
«Любовь моя, как уже 10??? Будь здорова и счастлива, все остальное мы берем на себя. Обидчикам проясню, что и как! Совет дам, если захочешь! Помолчим вместе, если грустно! Я с тобой всегда, с тобой и за тебя. С днем рожденияяяяяяя», — трогательно поздравила именинницу старшая сестра Александра.
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были вместе больше 20 лет, но потом он ушел из семьи к Маргарите Симоньян, которая родила ему троих детей. Алена сохранила дружеские отношения с бывшим мужем и даже с близилась с его нынешней гражданской женой. Алена Хмельницкая тоже нашла свою любовь и уже несколько лет живет с новым избранником Александром Синюшиным, который моложе нее на 13 лет.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой, Александры Кеосаян, Starface, Valery Lukyanov, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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