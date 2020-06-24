Алена Хмельницкая нежно поздравила с днем рождения младшую дочь от Тиграна Кеосаяна: «Как же я люблю тебя!»

«Любовь моя, как уже 10??? Будь здорова и счастлива, все остальное мы берем на себя. Обидчикам проясню, что и как! Совет дам, если захочешь! Помолчим вместе, если грустно! Я с тобой всегда, с тобой и за тебя. С днем рожденияяяяяяя», — трогательно поздравила именинницу старшая сестра Александра.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были вместе больше 20 лет, но потом он ушел из семьи к Маргарите Симоньян, которая родила ему троих детей. Алена сохранила дружеские отношения с бывшим мужем и даже с близилась с его нынешней гражданской женой. Алена Хмельницкая тоже нашла свою любовь и уже несколько лет живет с новым избранником Александром Синюшиным, который моложе нее на 13 лет.