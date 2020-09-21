Алена Хмельницкая нежно поздравила красавицу-дочь с 26-летием: «Счастлива быть твоей матерью»
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Старшей дочери Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Александре исполнилось 26 лет. Мать трогательно поздравила именинницу.
«Любимая моя девочка! Поздравляю тебя с днем рождения. Я очень счастлива быть твоей мамой все эти быстрые 26 лет! Безумно люблю тебя и всегда рядом. Ты это знаешь! Хочу пожелать тебе наслаждения от творчества, от музыки, которая в тебе и которой ты делишься с нами, и, конечно, любви! А еще ты прекрасный друг, и я знаю, как ты ценишь своих друзей! Сашулик, любимая! Будь счастлива и здорова! Поздравляю тебя, а себя — с тобой!», — написала актриса в Instagram и добавила, что вместо подарка Саша попросила перевести деньги на лечение больному мальчику.
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты 21 год. В браке у них родились две дочери — Саша и Ксюша. Сейчас режиссер живет с Маргаритой Симоньян (но они не женаты) и растит с ней троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.
Алена счастлива в новых отношениях с предпринимателем Александром Синюшиным, который моложе нее на 13 лет.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельникой и Александры Кеосаян
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