Алена Хмельницкая нежно поздравила красавицу-дочь с 26-летием: «Счастлива быть твоей матерью»

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты 21 год. В браке у них родились две дочери — Саша и Ксюша. Сейчас режиссер живет с Маргаритой Симоньян (но они не женаты) и растит с ней троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.

Алена счастлива в новых отношениях с предпринимателем Александром Синюшиным, который моложе нее на 13 лет.