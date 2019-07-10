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Алена Бабенко, Валентин Юдашкин и другие звезды на фестивале садов и цветов Moscow Flower Show

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Алена Бабенко

Фото: Пресс-служба
VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 открылся в Парке искусств «Музеон».

Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создали также известные российские дизайнеры моды в специальном проекте «Дефиле садов»: Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев и Вячеслав Зайцев в коллаборации с известными ландшафтными дизайнерами представили собственный взгляд на садовую моду. Все они пришли на открытие, чтобы лично оценить получившийся результат и полюбоваться прекрасными садами других авторов. Вместе с ними сады рассматривали Алена Бабенко, Елена Дудина, Наталья Лесниковская, Екатерина Одинцова, Сергей Юшкевич, Андрей Фомин, Ксения Новикова и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Валентин Юдашкин представил горожанам и гостям столицы сад под названием «Московский натюрморт»: «Язык искусства многограннен, он одинаково ярко проявляется в живописи, кутюре, и, конечно ландшафтном дизайне, для меня это был очень необычный эксперимент». Сад Юдашкина представляет собой огромные клумбы на ножках, похожие на гигантские изящные креманки с мороженым. И, конечно, в саду есть дорожка и зеркало - все, чтобы можно было ощутить себя на модном показе. К слову, модный показ проходил и на открытии фестиваля - прямо на аллее среди садов модели представили фрагменты летней коллекции Валентина Юдашкина и Yudashkin Kids.

Фото: Пресс-служба

Сад Алены Ахмадуллиной получился очень русским - с минималистичными растениями и березками, а для всех желающих сфотографироваться в саду появились роскошные белые кокошники из живых цветов. Алена Ахмадуллина: «Для меня это совершенно новый опыт. Создание одежды и создание сада объединяет творчество, дизайнер продумывает концепцию, ищет вдохновение, но на уровне реализации возникает много технических моментов, тогда уже процесс создания сада и создания одежды различается кардинально. Идея заключалась в том, чтобы сад был похож на сказочный лес. Название «The Less» имеет два значения. С одной стороны, это созвучно с русским словом «лес», с другой – это английское «The less» - то есть меньше, минимализм. Мы хотели передать ощущение русского сада, поэтому за основу взяли березу, осоку и хвойные кусты. Мне кажется, у нас это получилось».

Фото: Пресс-служба

Еще один из специальных проектов фестиваля Moscow Flower Show - сад, посвященный театру «Современник» и его руководителю Галине Борисовне Волчек. Актриса театра Алена Бабенко: «Этот сад оказался очень похожим на наш театр - в первую очередь это знакомые театральные колонны. Сад объединил ведущие спектакли театра: "Три сестры", "Пигмалион", "Вишневый сад" и многие другие - в нем можно найти коннотации со всеми нашими спектаклями. Мы решили, что сад - это крутой маршрут жизни нашего любимого художественного руководителя, впечатление складывается грандиозное. Выразить искусство через цветы очень сложно, особенно в стиле минимализм, где важно умение отсечь лишнее, где каждый цветок соответствует конкретной эмоции, дополняет ее».

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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