Алена Бабенко, Валентин Юдашкин и другие звезды на фестивале садов и цветов Moscow Flower Show

Сад Алены Ахмадуллиной получился очень русским - с минималистичными растениями и березками, а для всех желающих сфотографироваться в саду появились роскошные белые кокошники из живых цветов. Алена Ахмадуллина: «Для меня это совершенно новый опыт. Создание одежды и создание сада объединяет творчество, дизайнер продумывает концепцию, ищет вдохновение, но на уровне реализации возникает много технических моментов, тогда уже процесс создания сада и создания одежды различается кардинально. Идея заключалась в том, чтобы сад был похож на сказочный лес. Название «The Less» имеет два значения. С одной стороны, это созвучно с русским словом «лес», с другой – это английское «The less» - то есть меньше, минимализм. Мы хотели передать ощущение русского сада, поэтому за основу взяли березу, осоку и хвойные кусты. Мне кажется, у нас это получилось».