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Алена Бабенко показала нежное фото с любимым мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Бабенко

Фото: Instagram Алены Бабенко

Редкий кадр появился в блоге актрисы.

Актриса Алена Бабенко более восьми лет счастлива в браке с Эдуардом Субочем, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина. Звезда театра и кино редко публикует в Instagram семейные фотоснимки, однако новый кадр стал исключением. В подписи к селфи с супругом Алена поставила эмодзи в виде сердечка.

«Красивая пара», «Классные», «Чудесное фото», — восхищаются фолловеры.

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Публикация от Алена Бабенко (@alena_babenko_official)

Алена Бабенко в фильме "Водитель для Веры"

Напомним, Алена Бабенко была замужем за режиссером Виталием Бабенко, которому в 1992 году родила сына Никиту. В 2015 году актриса впервые стала бабушкой. В откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым звезда фильма «Водитель для Веры» призналась, что любовь к съемочной площадке и актерские амбиции впоследствии привели к краху: «Мне так понравилась съемочная площадка, я ее обожала, что я тратила гораздо больше времени, чтобы быть на ней, чем нужно было. Мне нравилось пойти куда-нибудь повеселиться. Я позволяла себе такие многие вещи, которые как жена и мать не должна была позволять — гулять, приходить поздно домой, не звонить. Увлекательно все было, манящее. Все такие яркие были, интересно было о чем-то разговаривать. Сложно мне было тогда быть матерью и хорошей женой. Брак не выдерживал, трещал по швам». Бабенко отмечала, что чувствует себя виноватой в том, что не смола спасти семью: «Я считаю, что это трагедия была в жизни. Много разных причин было, невозможно выделить какую-то одну. Не потому, что там кто-то кому-то изменил, ушел - не поэтому. Просто стало невозможно быть вместе. Тогда я не умела находить компромиссы. Это было мое решение, моя категоричность, мой выбор».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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