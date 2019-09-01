Алена Бабенко показала нежное фото с любимым мужем

Напомним, Алена Бабенко была замужем за режиссером Виталием Бабенко, которому в 1992 году родила сына Никиту. В 2015 году актриса впервые стала бабушкой. В откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым звезда фильма «Водитель для Веры» призналась, что любовь к съемочной площадке и актерские амбиции впоследствии привели к краху: «Мне так понравилась съемочная площадка, я ее обожала, что я тратила гораздо больше времени, чтобы быть на ней, чем нужно было. Мне нравилось пойти куда-нибудь повеселиться. Я позволяла себе такие многие вещи, которые как жена и мать не должна была позволять — гулять, приходить поздно домой, не звонить. Увлекательно все было, манящее. Все такие яркие были, интересно было о чем-то разговаривать. Сложно мне было тогда быть матерью и хорошей женой. Брак не выдерживал, трещал по швам». Бабенко отмечала, что чувствует себя виноватой в том, что не смола спасти семью: «Я считаю, что это трагедия была в жизни. Много разных причин было, невозможно выделить какую-то одну. Не потому, что там кто-то кому-то изменил, ушел - не поэтому. Просто стало невозможно быть вместе. Тогда я не умела находить компромиссы. Это было мое решение, моя категоричность, мой выбор».