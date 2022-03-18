Ален Делон решился на эвтаназию: «Имею право свалить по-тихому»

Французский актер Ален Делон признался, что прибегнет к эвтаназии, если ситуация со здоровьем будет совсем плачевной. Он не хочет быть обузой для родных и близких. Мужчина делал подобное заявление еще год назад, а недавно в передаче на телеканале RTL его слова подтвердил сын. «С возрастом мы имеем право уйти по-тихому из жизни, без больниц и уколов», — говорил Делон. Он убежден, что данная процедура для него наиболее логичный и естественный поступок.

Энтони Делон сообщил, что функцию сопровождающего возьмет на себя его сестра Анушка. Как известно, дети актера уже проводили в последний путь свою мать. Женщина мучилась от рака и тоже хотела прибегнуть к эвтаназии, но во Франции такая процедура под запретом.

В Швейцарии, где последние годы проживает Ален Делон, у человека есть право распорядиться своей жизнью с помощью специального персонала. Там эвтаназия не считается убийством и одобрена законом. Актер также сообщил, что уже составил завещание, чтобы наследники не конфликтовали после его смерти.