Алексу с новорожденной дочерью выписали из роддома

Сивкова призналась, что узнала об измене своего мужа от подруг — в их отношениях все было хорошо, и она даже подумать не могла о том, что что-то неладно.

«Все было хорошо вплоть до разрыва. Утром он целовал мой беременный живот, а вечером перестал брать трубку. Видимо, у него была встреча с Алексой. Потом я прямо спросила, есть ли у него кто-то, он сказал — да. Расследование провели мои подруги. Они нашли сториз у Алексы... Так и поняли, что Вячеслав ушел к ней», — рассказала она в передаче «Звезды сошлись».

Сама Алекса столкнулась с жестоким хейтом после этой ситуации. Ее обвиняли в том, что она увела супруга у беременной, и хотя она отрицала, ей никто не верил.

Сама Алекса стала мамой всего через год после того, как ее муж ушел к ней от другой женщины, однако предпочитала держать радостные новости в тайне — о том, что она ждет ребенка, Алекса рассказала только на предпоследнем месяце беременности.