Алексу с новорожденной дочерью выписали из роддома
Фото: Global Look Press
Алекса оправилась после родов и уехала домой вместе с новорожденной девочкой. Ее супруг, Вячеслав Дайчев, за которого она вышла замуж уже в положении, забрал жену с дочерью домой.
Как стало известно, девочку назвали Адрианой.
Она стала первенцем для певицы, однако для Дайчева это уже второй ребенок — у него уже есть сын от бывшей супруги, танцовщицы Саши Сивковой, которую он бросил во время беременности.
Сивкова призналась, что узнала об измене своего мужа от подруг — в их отношениях все было хорошо, и она даже подумать не могла о том, что что-то неладно.
«Все было хорошо вплоть до разрыва. Утром он целовал мой беременный живот, а вечером перестал брать трубку. Видимо, у него была встреча с Алексой. Потом я прямо спросила, есть ли у него кто-то, он сказал — да. Расследование провели мои подруги. Они нашли сториз у Алексы... Так и поняли, что Вячеслав ушел к ней», — рассказала она в передаче «Звезды сошлись».
Сама Алекса столкнулась с жестоким хейтом после этой ситуации. Ее обвиняли в том, что она увела супруга у беременной, и хотя она отрицала, ей никто не верил.
Сама Алекса стала мамой всего через год после того, как ее муж ушел к ней от другой женщины, однако предпочитала держать радостные новости в тайне — о том, что она ждет ребенка, Алекса рассказала только на предпоследнем месяце беременности.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!