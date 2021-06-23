Алексей Ягудин рассказал о тяжелом детстве Татьяны Тотьмяниной: «Год жили на заводе и голодали»

«Если бы был режиссером — снял бы кино», — именно так олимпийский чемпион отозвался о детских воспоминаниях своей супруги Татьяны Тотьмяниной. Ягудин поделился, что ей пришлось вместе с мамой жить на заводе, так как у бабушки, с которой они проживали до этого, было психическое расстройство. Более того, не хватало денег: нечего было есть и приходилось носить одну обувь на двоих.

Но фигурист подчеркивает, что живет настоящим, не оглядывается назад и искренне верит, что важно заниматься тем, что тебя по-настоящему заводит и позволяет двигаться вперед.