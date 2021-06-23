Алексей Ягудин рассказал о тяжелом детстве Татьяны Тотьмяниной: «Год жили на заводе и голодали»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — яркая пара прославленных фигуристов. Сейчас они воспитывают двоих детей и счастливы вместе, но путь к триумфу в карьере был непростым.
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Спортсмен рассказал, что на каток он попал в 4,5 года и с тех пор все его детство проходило между тренировками и школой. Также он подчеркнул, что его мама серьезно относилась к образованию сына — не даром Ягудин закончил учебное заведение с серебряной медалью. Несмотря на то, что в его юности не было посиделок «на лавках с девчонками» и «походов с гитарами и запеченной картошкой», он ни о чем не жалеет.
«Если бы был режиссером — снял бы кино», — именно так олимпийский чемпион отозвался о детских воспоминаниях своей супруги Татьяны Тотьмяниной. Ягудин поделился, что ей пришлось вместе с мамой жить на заводе, так как у бабушки, с которой они проживали до этого, было психическое расстройство. Более того, не хватало денег: нечего было есть и приходилось носить одну обувь на двоих.
Но фигурист подчеркивает, что живет настоящим, не оглядывается назад и искренне верит, что важно заниматься тем, что тебя по-настоящему заводит и позволяет двигаться вперед.
Фото и видео: Global Look press/ youtubeАлексей Ягудин для проекта «вМесте»
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