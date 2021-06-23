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Алексей Ягудин рассказал о тяжелом детстве Татьяны Тотьмяниной: «Год жили на заводе и голодали»

В интервью YouTube-шоу «вМесте» олимпийский чемпион 2002 года рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются юные спортсмены с детства, и разоткровенничался о том, через что пришлось пройти его супруге.
Алексей Ягудин рассказал о тяжелом детстве Татьяны Тотьмяниной: «Год жили на заводе и голодали»

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — яркая пара прославленных фигуристов. Сейчас они воспитывают двоих детей и счастливы вместе, но путь к триумфу в карьере был непростым.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Ягудина-Тотьмяниной

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Спортсмен рассказал, что на каток он попал в 4,5 года и с тех пор все его детство проходило между тренировками и школой. Также он подчеркнул, что его мама серьезно относилась к образованию сына — не даром Ягудин закончил учебное заведение с серебряной медалью. Несмотря на то, что в его юности не было посиделок «на лавках с девчонками» и «походов с гитарами и запеченной картошкой», он ни о чем не жалеет.

Фрагмент YouTube-шоу «вМесте»

«Если бы был режиссером — снял бы кино», — именно так олимпийский чемпион отозвался о детских воспоминаниях своей супруги Татьяны Тотьмяниной. Ягудин поделился, что ей пришлось вместе с мамой жить на заводе, так как у бабушки, с которой они проживали до этого, было психическое расстройство. Более того, не хватало денег: нечего было есть и приходилось носить одну обувь на двоих.

Но фигурист подчеркивает, что живет настоящим, не оглядывается назад и искренне верит, что важно заниматься тем, что тебя по-настоящему заводит и позволяет двигаться вперед.

Фото и видео: Global Look press/ youtubeАлексей Ягудин для проекта «вМесте»

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