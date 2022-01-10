Алексей Воробьев откровенно рассказал, почему выбирает одиночество
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В интервью журналу OK певец рассказал о том, что предпочитает творить в одиночестве и полностью отдается работе.
«Обожаю одиночество. Ни разу в жизни мне оно не принесло ничего, кроме важных решений, глубоких размышлений, интересных мыслей и новых идей. Всегда анализ», — поделился певец. — «У меня никогда не было потребности с кем-то делиться. Я помню, когда был еще тинейджером, ребята ходили на какие-то вечеринки, а мне даже как-то не хотелось».
Алексей также рассказал, что ни красные дорожки, ни выступления, на его взгляд, не приводят к творчеству. «Только когда ты остаешься один, открываешь ноутбук и пишешь музыку, начинает что-то рождаться. Мне кажется, именно в одиночестве люди создали огромное количество талантливых вещей», — отметил Воробьев.
Он признался, что ему понравилось сидеть в локдауне. Певец совсем не нуждался в общении и мог посвятить всего себя созданию музыки, написанию сценариев, съемкам и многому другому. «Я же могу один, не выходя из комнаты, создать полностью любой продукт. Меня можно запереть, и я через два дня выпущу готовую песню в iTunes. Или сделаю небольшое кино. Я настолько овладел профессиональными навыками, необходимыми для всего, чем я занимаюсь, что мне никто не нужен для реализации любого моего творческого замысла».
Фото: GlobalLookPress