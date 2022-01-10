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Алексей Воробьев откровенно рассказал, почему выбирает одиночество

Популярный певец Алексей Воробьев уже давно переехал в США и практически не появляется в России. Про личную жизнь артиста ходит много слухов, но ни один из них не подтвердился. Оказывается, Алексей сейчас сосредоточен только на своих многочисленных проектах за океаном.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Воробьев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В интервью журналу OK певец рассказал о том, что предпочитает творить в одиночестве и полностью отдается работе.

«Обожаю одиночество. Ни разу в жизни мне оно не принесло ничего, кроме важных решений, глубоких размышлений, интересных мыслей и новых идей. Всегда анализ», — поделился певец. — «У меня никогда не было потребности с кем-то делиться. Я помню, когда был еще тинейджером, ребята ходили на какие-то вечеринки, а мне даже как-то не хотелось».

Алексей также рассказал, что ни красные дорожки, ни выступления, на его взгляд, не приводят к творчеству. «Только когда ты остаешься один, открываешь ноутбук и пишешь музыку, начинает что-то рождаться. Мне кажется, именно в одиночестве люди создали огромное количество талантливых вещей», — отметил Воробьев.

Он признался, что ему понравилось сидеть в локдауне. Певец совсем не нуждался в общении и мог посвятить всего себя созданию музыки, написанию сценариев, съемкам и многому другому. «Я же могу один, не выходя из комнаты, создать полностью любой продукт. Меня можно запереть, и я через два дня выпущу готовую песню в iTunes. Или сделаю небольшое кино. Я настолько овладел профессиональными навыками, необходимыми для всего, чем я занимаюсь, что мне никто не нужен для реализации любого моего творческого замысла».

Фото: GlobalLookPress

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