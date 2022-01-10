Алексей Воробьев откровенно рассказал, почему выбирает одиночество

В интервью журналу OK певец рассказал о том, что предпочитает творить в одиночестве и полностью отдается работе.

«Обожаю одиночество. Ни разу в жизни мне оно не принесло ничего, кроме важных решений, глубоких размышлений, интересных мыслей и новых идей. Всегда анализ», — поделился певец. — «У меня никогда не было потребности с кем-то делиться. Я помню, когда был еще тинейджером, ребята ходили на какие-то вечеринки, а мне даже как-то не хотелось».