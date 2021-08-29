Алексей Воробьев крестил сына от экс-участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой
Однако стало известно еще об одном сыне музыканта, который родился прошлым летом от бывшей участницы пятого сезона «Холостяка» и продюсера Татьяны Челышевой.
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Фото: @shell_tanya/Instagram
Накануне пара крестила ребенка в Америке, где оба родителя проживают на данный момент. На снимках из Stories, опубликованных в Instagram Татьяны хорошо видно, что Алексей Воробьев держит на руках сына Дэниэля Адама.
Фото: @shell_tanya/Instagram
Сам артист никогда не комментировал возможный брак с Натальей Зубаревой, отношения с Татьяной Челышевой или своих детей.
Татьяна и Алексей познакомились несколько лет назад. Девушка выступала продюсером проекта музыканта группы «ФрендЫ», а также занималась организацией съемок картин «Он — дракон» и «Движение вверх» в Лос-Анджелесе, где на данный момент проживает Алексей.
Сама девушка давно живет в Майами со своей семьей, но на своей странице в Instagram позиционирует себя как мать-одиночка.
Неизвестно, находится ли Алексей в отношениях с одной из матерей своих детей или предпочитает статус холостяка.
Фото и видео: Instagram
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