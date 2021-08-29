Алексей Воробьев крестил сына от экс-участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой

Татьяна и Алексей познакомились несколько лет назад. Девушка выступала продюсером проекта музыканта группы «ФрендЫ», а также занималась организацией съемок картин «Он — дракон» и «Движение вверх» в Лос-Анджелесе, где на данный момент проживает Алексей.

Сама девушка давно живет в Майами со своей семьей, но на своей странице в Instagram позиционирует себя как мать-одиночка.

Неизвестно, находится ли Алексей в отношениях с одной из матерей своих детей или предпочитает статус холостяка.