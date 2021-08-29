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Алексей Воробьев крестил сына от экс-участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой

33-летний российский певец и главный герой четвертого сезона шоу «Холостяк» Алексей Воробьев скрывает от поклонников свою личную жизнь. Осенью 2020 года в прессе активно ходили слухи о тайной свадьбы артиста с доктором Натальей Зубаревой, которая, вероятно, родила от него сына Лео в феврале этого года. Сам певец не давал комментариев на этот счет, но идентичные фото в Instagram его матери с внуком и у Натальи, доказали обратное.
Алексей Воробьев крестил сына от экс-участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой

Однако стало известно еще об одном сыне музыканта, который родился прошлым летом от бывшей участницы пятого сезона «Холостяка» и продюсера Татьяны Челышевой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Челышева с сыном Дэниэлем Адамом

Фото: @shell_tanya/Instagram

Накануне пара крестила ребенка в Америке, где оба родителя проживают на данный момент. На снимках из Stories, опубликованных в Instagram Татьяны хорошо видно, что Алексей Воробьев держит на руках сына Дэниэля Адама.

Алексей Воробьев с сыном Дэниэлем Адамом

Алексей Воробьев с сыном Дэниэлем Адамом

Фото: @shell_tanya/Instagram

Сам артист никогда не комментировал возможный брак с Натальей Зубаревой, отношения с Татьяной Челышевой или своих детей.

Алексей Воробьев на яхте

Татьяна и Алексей познакомились несколько лет назад. Девушка выступала продюсером проекта музыканта группы «ФрендЫ», а также занималась организацией съемок картин «Он — дракон» и «Движение вверх» в Лос-Анджелесе, где на данный момент проживает Алексей.

Сама девушка давно живет в Майами со своей семьей, но на своей странице в Instagram позиционирует себя как мать-одиночка.

Неизвестно, находится ли Алексей в отношениях с одной из матерей своих детей или предпочитает статус холостяка.

Фото и видео: Instagram

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