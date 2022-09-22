Алексей Учитель, Катерина Шпица и другие звезды на фестивале «Новый сезон» в Сочи

В четвертый день работы фестиваля состоялись показы сериалов: «Лэйт Найт Скул» — подростковая драма о школьниках, решивших выпустить свое ток-шоу; «Черная весна» — история о подростках, создавших закрытий клуб, чтобы возродить позабытую и опасную традицию; «Пансион» —откровенный мистический проект, позволяющий погрузиться в закрытый мир женского пансиона начала ХХ века и «Экспресс».

Показы четвертого дня фестиваля «Новый сезон» посетили: Алексей Учитель, Владимир Хотитенко и Татьяна Яковлева, Жора Крыжовников, Роман Прыгунов, Михаил Хасая, Катерина Шпица, Анна Слю, Наталья Бардо, Сабина Ахмедова, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Виктория Маслова, Валерия Куликова, Алексей Золотовицкий и Елизавета Ищенко, Ситора Алиева, Евгения Милова, Надежда Сысоева, Матвей Ставицкий, Илья Бачурин, Манана Тотибадзе, Рената Пиотровски, Светлана Степанковская и многие другие.