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Алексей Серебряков: «Дети требовали поговорить с Юрием Дудем»

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я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Серебряков

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Знаменитый актер прокомментировал свое скандальное интервью для YouTube-канала «вДудь».

Несколько месяцев назад знаменитый актер Алексей Серебряков стал героем скандала из-за интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю. Рассуждения звезды «Бандитского Петербурга», «Груза 200» и «Левиафана» о «силе, наглости и хамстве как национальной идее россиян» и остатках «лихих 90-х» в 30, 50, 70 км от Москвы раскололи общество на две части. Пока одни яростно обвиняли актера в русофобстве, другие не менее яростно защищали его. На днях в свет вышло новое интервью Серебрякова, в котором он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Как выяснилось, на беседе с Юрием настояли дети Алексея Серебрякова: «Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным. Поэтому я, в принципе, сначала отказался, но настойчивые требования моих детей привели к тому, что я поговорил с Дудем».

Напомним, несколько лет назад Алексей Серебряков уехал вместе со своей семьей в Канаду. Как позже признавался артист, это решение было принято ради обеспечения хорошего будущего детям — Дарье, дочери супруги Серебрякова Марии от первого брака, и кровным братьям Степану и Данилу, которых Серебряковы забрали из разных детских домов.

Вместе с тем, несмотря на столь острые высказывания, Алексей Серебряков продолжает сниматься у отечественных режиссеров. Так, на 29-м открытом фестивале российского кино «Кинотавр», прошедшем в Сочи со 2 по 10 июня этого года, актер представил картину Сергея Ливнева «Ван Гоги», в которой сыграл одну из главных ролей. Пока поклонники творчества Алексея Серебрякова ждут выхода первого трейлера нового фильма, предлагаем вам посмотреть трейлер к фильму «Левиафан».

Фото: starface, Steph / Lionel / Fdc14, Gennadii Usoev, Russian Look/Globallookpress

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