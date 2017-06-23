Стас Костюшкин презентовал новый клип на песню «Опа! Анапа» с Алексеем Паниным в главной роли

Стас Костюшкин представил новый клип на песню «Опа! Анапа». Главным героем видео стал скандально известный Алексей Панин, а также его девятилетняя дочь Анна. Зажигательное видео с участием актера набрало около 50 тысяч просмотров и массу как положительных, так и негативных комментариев. Одни пользователи Сети похвалили Стаса за то, что он показал какой Панин хороший актер, другие же в пух и прах раскритиковали видеоролик.

«Молодец Стас! Показал ещё раз, что Алексей отличный актёр! И не побоялся грязи "идеальных" людишек!», «Тема Панина раскрыта не полностью ..не хватает собаки и костюма сеточки», «Мне очень понравился! Песня прям привязывается! Клип прикольный», «Фу.. нашел на ком пиариться. Разочаровал.».

А как вам новый клип Костюшкина?

Фото: кадр из клипа