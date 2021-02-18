Алексей Панин: « Мой скандальный имидж существует только в интернете»

Алексей Панин в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин» признался, что он не тот, кем его считают. По его словам, несмотря на то, что многие его фантазии необычные, его провокационный облик раздутый и на самом деле он обычный человек со своими особенностями.

Он считает, что в России внушают относиться к любым необычным проявления проявлениям сексуальности плохо и настороженно. Однако сам он далеко не настолько плох, как его выставляют.

«В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема?» - обратился артист.

По его словам, все провокационные материалы, которые так распространены в Сети, имеют одну цель – отобрать у него его дочь Аню. Делает его бывшая супруга Юлия. При этом, несмотря на то, что его репутация весьма пострадала, разбираться с этим через суд он не собирался – Панин считает это ниже своего достоинства.

При этом он отмечает, что весь его скандальный имидж существует только в Сети:

«Например, Никита Михалков о нем не догадывается», – говорит Панин. Он снялся более чем в 150 фильмах и считает себя талантливым актером.

Панин также признался ведущей, что для него стало огромным потрясением недавняя смерть его матери. Женщина скончалась в январе от коронавируса:

«Я до сих пор виню себя, потому что, мне кажется, я если бы я был в Москве, то смог что-то изменить. Но меня успокаивали, что я ничего не мог сделать», — заявил он.

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