Алексей Нилов рассказал о проблемах со здоровьем после командировок в Чернобыль

Осенью 1986-го состоялась вторая командировка Нилова. Тогда у него в подчинении было отделение из 10 человек. По словам Нилова, ежедневно и он, и сослуживцы выпивали самогон и ели сало, так как считалось, что эти продукты выводят тяжелые металлы из организма.

Однако позднее он все-таки столкнулся с проблемами со здоровьем.

«Головные боли были безумные, — рассказал 57-летний артист. — А в плане другого здоровья — у меня два сына, значит, все нормально. Мне сказали, что последствия облучения проявятся через 30 лет. Прошло 36, я ощущаю, что я просто старею».

Алексей Нилов отметил, что с трудом получил удостоверение ликвидатора. По его словам, участие срочников не оформлялось документально, поэтому право на этот статус ему пришлось добиваться судебным путем. Он отыскал командира взвода, чтобы тот подтвердил его участие в работах, и лишь тогда смог получить удостоверение.