Алексей Нилов рассказал о проблемах со здоровьем после командировок в Чернобыль
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Фото: East News Russia
Актер Алексей Нилов во время службы в армии в 1986 году стал одним из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он вместе с сослуживцами строил подъезды к реактору через 3 месяца после аварии. По его словам, к месту работы срочников подпускали только на 45 минут в день, а сама командировка длилась 10 дней.
«Мы не боялись, потому что не знали о последствиях. Все туда рвались помогать, потому что взрыв был. А что от этого взрыва будет, никто же не знал», — признался Алексей Нилов в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека».
Осенью 1986-го состоялась вторая командировка Нилова. Тогда у него в подчинении было отделение из 10 человек. По словам Нилова, ежедневно и он, и сослуживцы выпивали самогон и ели сало, так как считалось, что эти продукты выводят тяжелые металлы из организма.
Однако позднее он все-таки столкнулся с проблемами со здоровьем.
«Головные боли были безумные, — рассказал 57-летний артист. — А в плане другого здоровья — у меня два сына, значит, все нормально. Мне сказали, что последствия облучения проявятся через 30 лет. Прошло 36, я ощущаю, что я просто старею».
Алексей Нилов отметил, что с трудом получил удостоверение ликвидатора. По его словам, участие срочников не оформлялось документально, поэтому право на этот статус ему пришлось добиваться судебным путем. Он отыскал командира взвода, чтобы тот подтвердил его участие в работах, и лишь тогда смог получить удостоверение.
Фото и видео: Natalya Loginova, Zamir Usmanov, Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News; Вечерний Ургант/Первый канал