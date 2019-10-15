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Алексей Немов о воспитании сыновей: «Нужен и кнут, и пряник, чтобы не выросли лентяями»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Немов с сыновьями Алексеем и Дмитрием

Фото: Instagram

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике признался, что гордится своими наследниками, которые не пошли по стопам знаменитого отца.

Алексей Немов, не раз поднимавшийся на олимпийский пьедестал, прославившийся на весь мир и получивший все возможные лавры победителя, поддержал своих сыновей в решении не связывать свои жизни со портом. В интервью порталу для родителей Letidor.ru Алексей Немов рассказал, как сам прошел путь олимпийского чемпиона, как воспитывает сыновей и какую роль в его биографии сыграли жена и мама.

Зал поддерживает Алексея Немова на Олимпиаде в Афинах

Первенец Алексея и Галины Немовых, тоже Алексей, родился, когда спортсмен был на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Второй сын Дмитрий появился на свет 9 лет спустя. Оба мальчика занимались спортивной гимнастикой с 5 до 7 лет, а потом пошли каждый по своему пути.

«Леша очень миролюбивый, воспитанный и начитанный парень. В подростковом возрасте он был пухленьким, а в 14-16 лет взялся за себя. Как только пошел на танцы, у него сразу фигура подтянулась, тело стало мускулистым. Начал правильно питаться. Сын сам поставил себе такую цель и стал к ней идти. Леша вырос ответственным парнем», — рассказывает чемпион про старшего сына. Младший Дима сейчас в начале пути, и у него характер только начинает проявляться, но Алексей Немов уверен, что если возникнут трудности переходного возраста, то сообща с ними справятся.

Алексей Немов с супругой и старшим сыном

Фото: Instagram

«Для меня главное — дети должны быть здоровыми, образованными и спортивными, потому что они мальчишки. У меня не было цели из детей сделать гимнастов. Моя задача — помогать им развиваться», — рассказывает Алексей. Самого Немова мама привела в спортивную гимнастику, когда ему было всего 4,5 года. Тогда им сказали подрасти, и заниматься спортом он начал уже в 6 лет. В первом классе друг Алексея пошел в секцию футбола и позвал Немова собой. «Мама сказала решительно «нет», и все вопросы отпали», — вспоминает олимпийский чемпион.

Мальчик рос без отца в неидеальных условиях, он мечтал улучшить свой статус и социальное положение. Это стало еще одним стимулом заниматься усерднее. Из-за плотного спортивного графика с тренировками по 2-3 раза в день спортсмен многое пропустил в жизни, от чего-то в юношестве пришлось отказаться. Например, школьный аттестат за него получала мама, пока сын был на сборах.

Мамы Алексея не стало несколько лет назад, и он тяжело переживал эту утрату.

На вопрос, почему Алексей Немов не растит себе смену, как это делают Евгений Плющенко или Татьяна Навка, он отвечает: «Каждый видит развитие своих детей по-своему — мои коллеги выбрали один путь, мы — другой. Бывают моменты, когда я сыновей заставляю отжиматься.

Однажды Лешу сильно, что называется, пережал: он отжимался уже со слезами на глазах и говорил: «Папа, когда тебе будет лет 70, я тебя заставлю отжиматься 100 раз». Я ему тогда ответил: «Сынок, я буду только счастлив, если смогу это сделать».

Чемпион уверен, что в воспитании детей, и особенно сыновей, должен быть и кнут, и пряник, иначе мальчики могут вырасти лентяями. Надо, чтобы они что-то делали и понимали, для чего это нужно. «Самое главное — любить и поддерживать их. Мы с женой воспитываем их ответственными людьми. Хотим, чтоб мальчики подходили ко всем делам сознательно, росли профессионалами в своих сферах, делали все с душой и искренне», — признается Алексей.

Алексей и Галина Немовы воспитывают мальчиков так, чтобы они не позволяли себе высокомерного или вызывающего поведения по отношению к другим людям. Если отец такое заметит, то сможет жестко пресечь.

«Я могу и хлопнуть по столу, и заступиться за ребенка. Все зависит от ситуации и настроения в данный момент. Как и в любой другой семье, у нас бывают разные моменты, но мы стараемся всегда все вопросы решать мирным путем», — рассказывает глава семейства.

Главное в семье, по словам Немова, — это поддержка и любовь. «Просто надо любить друг друга, уважать, понимать, беречь. Тогда все будет хорошо. У нас во многом благодаря моей супруге Галине все именно так!» — признался олимпийский чемпион.

Фото и видео: Instragram

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