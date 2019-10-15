Алексей Немов о воспитании сыновей: «Нужен и кнут, и пряник, чтобы не выросли лентяями»
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Фото: Instagram
Алексей Немов, не раз поднимавшийся на олимпийский пьедестал, прославившийся на весь мир и получивший все возможные лавры победителя, поддержал своих сыновей в решении не связывать свои жизни со портом. В интервью порталу для родителей Letidor.ru Алексей Немов рассказал, как сам прошел путь олимпийского чемпиона, как воспитывает сыновей и какую роль в его биографии сыграли жена и мама.
Первенец Алексея и Галины Немовых, тоже Алексей, родился, когда спортсмен был на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Второй сын Дмитрий появился на свет 9 лет спустя. Оба мальчика занимались спортивной гимнастикой с 5 до 7 лет, а потом пошли каждый по своему пути.
«Леша очень миролюбивый, воспитанный и начитанный парень. В подростковом возрасте он был пухленьким, а в 14-16 лет взялся за себя. Как только пошел на танцы, у него сразу фигура подтянулась, тело стало мускулистым. Начал правильно питаться. Сын сам поставил себе такую цель и стал к ней идти. Леша вырос ответственным парнем», — рассказывает чемпион про старшего сына. Младший Дима сейчас в начале пути, и у него характер только начинает проявляться, но Алексей Немов уверен, что если возникнут трудности переходного возраста, то сообща с ними справятся.
Фото: Instagram
«Для меня главное — дети должны быть здоровыми, образованными и спортивными, потому что они мальчишки. У меня не было цели из детей сделать гимнастов. Моя задача — помогать им развиваться», — рассказывает Алексей. Самого Немова мама привела в спортивную гимнастику, когда ему было всего 4,5 года. Тогда им сказали подрасти, и заниматься спортом он начал уже в 6 лет. В первом классе друг Алексея пошел в секцию футбола и позвал Немова собой. «Мама сказала решительно «нет», и все вопросы отпали», — вспоминает олимпийский чемпион.
Мальчик рос без отца в неидеальных условиях, он мечтал улучшить свой статус и социальное положение. Это стало еще одним стимулом заниматься усерднее. Из-за плотного спортивного графика с тренировками по 2-3 раза в день спортсмен многое пропустил в жизни, от чего-то в юношестве пришлось отказаться. Например, школьный аттестат за него получала мама, пока сын был на сборах.
Мамы Алексея не стало несколько лет назад, и он тяжело переживал эту утрату.
На вопрос, почему Алексей Немов не растит себе смену, как это делают Евгений Плющенко или Татьяна Навка, он отвечает: «Каждый видит развитие своих детей по-своему — мои коллеги выбрали один путь, мы — другой. Бывают моменты, когда я сыновей заставляю отжиматься.
Однажды Лешу сильно, что называется, пережал: он отжимался уже со слезами на глазах и говорил: «Папа, когда тебе будет лет 70, я тебя заставлю отжиматься 100 раз». Я ему тогда ответил: «Сынок, я буду только счастлив, если смогу это сделать».
Чемпион уверен, что в воспитании детей, и особенно сыновей, должен быть и кнут, и пряник, иначе мальчики могут вырасти лентяями. Надо, чтобы они что-то делали и понимали, для чего это нужно. «Самое главное — любить и поддерживать их. Мы с женой воспитываем их ответственными людьми. Хотим, чтоб мальчики подходили ко всем делам сознательно, росли профессионалами в своих сферах, делали все с душой и искренне», — признается Алексей.
Алексей и Галина Немовы воспитывают мальчиков так, чтобы они не позволяли себе высокомерного или вызывающего поведения по отношению к другим людям. Если отец такое заметит, то сможет жестко пресечь.
«Я могу и хлопнуть по столу, и заступиться за ребенка. Все зависит от ситуации и настроения в данный момент. Как и в любой другой семье, у нас бывают разные моменты, но мы стараемся всегда все вопросы решать мирным путем», — рассказывает глава семейства.
Главное в семье, по словам Немова, — это поддержка и любовь. «Просто надо любить друг друга, уважать, понимать, беречь. Тогда все будет хорошо. У нас во многом благодаря моей супруге Галине все именно так!» — признался олимпийский чемпион.
Фото и видео: Instragram
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