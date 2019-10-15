Алексей Немов о воспитании сыновей: «Нужен и кнут, и пряник, чтобы не выросли лентяями»

Мальчик рос без отца в неидеальных условиях, он мечтал улучшить свой статус и социальное положение. Это стало еще одним стимулом заниматься усерднее. Из-за плотного спортивного графика с тренировками по 2-3 раза в день спортсмен многое пропустил в жизни, от чего-то в юношестве пришлось отказаться. Например, школьный аттестат за него получала мама, пока сын был на сборах.

Мамы Алексея не стало несколько лет назад, и он тяжело переживал эту утрату.

На вопрос, почему Алексей Немов не растит себе смену, как это делают Евгений Плющенко или Татьяна Навка, он отвечает: «Каждый видит развитие своих детей по-своему — мои коллеги выбрали один путь, мы — другой. Бывают моменты, когда я сыновей заставляю отжиматься.

Однажды Лешу сильно, что называется, пережал: он отжимался уже со слезами на глазах и говорил: «Папа, когда тебе будет лет 70, я тебя заставлю отжиматься 100 раз». Я ему тогда ответил: «Сынок, я буду только счастлив, если смогу это сделать».