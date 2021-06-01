Алексей Кравченко вспомнил, как уходил от жены с маленькими сыновьями: «Полюбил другую»

Алексей долгое время не мог признаться Алисе, что у него другая женщина. «Это такой тяжелый период в жизни, когда тебе никто не может помочь. Длится примерно полгода», — рассказал Кравченко в студии.

Пока он метался между женой и новой женщиной в своей жизни, актрисой Надеждой Борисовой, в семье появился второй малыш Матвей. И вскоре после рождения с ним случилось несчастье — коляска с младенцем перевернулась, ребенок получил травмы.

«Я тогда сказал Наде, что не могу оставить семью в такой сложный период. Это было ужасно. Врачи не давали никаких прогнозов. Говорили только, что надо наблюдать. Когда такое случается, весь мир сжимается», — вспомнил актер.

После ребенок поправился, и глава семейства решился на разговор с женой. «Она меня спокойно выслушала. Все приняла, но, думаю, до сих пор не простила», — говорит актер.

В 2006 году он ушел из дома с одной сумкой. «Я приехал к Наде на старенькой машине и личными вещами. Это все, что у меня было. Но зато была и она. Я до сих пор безумно люблю Надю. Любуюсь ей, смотрю на нее, наблюдаю... Она мое плечо», — признался Алексей Кравченко.

С сыновьями он поддерживает теплые отношения, но чаще они созваниваются, чем видятся. Кравченко востребованный актер и часто уезжает на гастроли.