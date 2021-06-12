Алексей Хворостян о хите «Я служу России», семье и ушедшей славе

Певец рассказал, что сольных туров у него никогда не было, и этот опыт для него первый. Но музыкант уверен, эти гастроли для него не последние.

Основной песней для концертной программы выбрана известная многим «Я служу России». Алексей не скрывает, что эта композиция стала его визитной карточкой, и не расстроен, что ассоциируется у большинства именно с ней. Хворостян гордится еще одним своим хитом «Падали, но поднимались», который был саундтреком телешоу «Король ринга».

Певец отметил, что былая популярность утихла достаточно быстро. «Знаете, я убежден, что она не может сохраняться всю жизнь. В реальности, когда ты делаешь что-то яркое и большое, это как некая вспышка, и, конечно, чем больше пламя, тем дольше горит. Вот это то самое время, когда вокруг тебя все освещено. Потом, огонь начинает потихонечку гаснуть, свет — стихать. Дальше все зависит от тебя — сможешь ли ты зарядить еще один «патрон» и сделать выстрел в правильную сторону. Но лично я вообще никаких патронов стараюсь не заряжать, а просто иду по жизни так, как идется», – поделился бывший «фабрикант».

Алексей рассказал, что с некоторыми участниками «Фабрики звезд» он общается до сих пор, и очень рад встречам с ними. В то время коллеги по звездному дому были совсем юными, жили дружно и поддерживали друг друга. Поэтому Хворостян покинул проект ради того, чтобы спасти другую участницу – певицу Согдиану.

С 2006 года артист состоит в браке с супругой Еленой. Пара воспитывает сына и дочь. Жена музыканта является не только его музой, но и продюсером. Именно Елена отвечает за коллектив и репертуар Алексея.