Алексей Гуськов появился на кинопремии без Лидии Вележевой, но с вдовой Андрея Панина
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Алексей Гуськов и Лидия Вележева женаты 34 года, у них есть двое взрослых сыновей. Но в последние годы супруги редко появляются на публике вместе, а в кулуарах шепчутся, что актерский брак дал трещину. Как-то и сам Гуськов обмолвился, что «донашивает» брак.
И теперь актер и продюсер дал очередной повод думать, что отношения с женой разладились окончательно. На вручении премии «Золотой орел» Алексей Гуськов появился в компании вдовы Андрея Панина Натальи Рогожкиной.
Перед камерами актеры нежно держались за руки и улыбки не сходили с их лиц. В светских хрониках тут же разлетелась новость, что у партнеров по фильму «Седьмая симфония» не просто рабочие отношения. Гуськов и Рогожкина пока не давали комментариев по этому поводу.
Наталья Рогожкина 7 лет была замужем за актером и режиссером Андреем Паниным, умершим при загадочных обстоятельствах в 2013 году. У них есть двое сыновей — 20-летний Александр и 13-летний Петр.
Наталья Рогожкина не любит мелькать на страницах прессы, ведет уединенный образ жизни. Свободное от съемок время она проводит в своем доме в Испании. Долгое время о ее личной жизни ничего не было известно. Лишь однажды подруга заявила, что актриса больше не одна, но не стала вдаваться в подробности.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Ekaterina Tsvetkova, Pavel Kashaev/ Global Look press, Instagram