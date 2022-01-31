Алексей Гуськов появился на кинопремии без Лидии Вележевой, но с вдовой Андрея Панина

И теперь актер и продюсер дал очередной повод думать, что отношения с женой разладились окончательно. На вручении премии «Золотой орел» Алексей Гуськов появился в компании вдовы Андрея Панина Натальи Рогожкиной.

Перед камерами актеры нежно держались за руки и улыбки не сходили с их лиц. В светских хрониках тут же разлетелась новость, что у партнеров по фильму «Седьмая симфония» не просто рабочие отношения. Гуськов и Рогожкина пока не давали комментариев по этому поводу.