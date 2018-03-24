Алексей Глызин отбил несовершеннолетнюю девушку у Владимира Преснякова
Сегодня в эфир канала «НТВ» выходит очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз гостем звездной сплетницы стал Алексей Глызин. В откровенном разговоре мужчина рассказал ведущей о девушке, из-за которой распался его первый брак.
Имя роковой красавицы музыкант помнит по сей день: «Женя. Евгения. Фамилия — Герасимова. Это были съемки новогодней программы "Огонька" 87-го года, где впервые прозвучала песня "Не волнуйтесь, тети". Снималась она в гостинице "Космос". И там я впервые увидел Женю, она там танцевала по-моему».
«Говорят, что она пришла с Пресняковым, а ушла с тобой», — уточнила Лера. «Да, до этого она общалась с Володей Пресняковым», — подтвердил артист, уточнив, что он не хотел отбивать ее у друга. «Это произошло само собой, наверное. Там я ее впервые увидел и что-то такое… что-то случилось со мной. Я потерял голову, наверное», — вспоминает он.
«Когда она одевала абсолютно любые вещи, она могла одеть… ну не знаю, тренировочные штаны — и все на ней смотрелось как-то очень элегантно. Ну что-то в ней, какой-то шарм был. Чтобы придать волосам волнистость, она брала какой-то раствор сахара и мазала волосы, чтобы они не как мочалка торчали, а чтобы это что-то было такое феерическое. Тогда голь на выдумки была хитра, а Женя именно тот самый человек, она была очень креативна», — так описывает музыкант красавицу, сумевшую выделиться из толпы.
Позже оказалось, что что Жене не было 18 лет. «Ну я тогда вообще об этом не думал, на тот период я даже не спрашивал сколько ей лет», — смутился артист. Первую ночь с Женей певец тоже помнит прекрасно: «Это было там же, в гостинице "Космос"».
«То есть это было в день знакомства?», — с улыбкой уточнила Лера Кудрявцева, на что смущенный Глызин ответил уклончиво: «По всей вероятности. Я точно помню, что это была гостиница "Космос". Это было какое-то бесовство, ее нельзя было не заметить, и я в общем сломался».
Влюбленный мужчина познакомил девушку с женой, Людмилой Глызиной, под видом возлюбленной товарища пригласив на Новый Год. Спустя какое-то время объявил, что уходит, случился скандал. В итоге семейная пара развелась.
«Я ушел в чем я был. Поселился у Жени, она жила с мамой, двухкомнатная квартира была», — признался артист. Избранница Алексея оказалась совершенно не приспособленной к быту, несмотря на это он предложил ей пожениться. Девушка ответила отказом. «Меня это конечно задело. Я был мачо-шмачо и меня тут размазали».
Сейчас Женя сильно изменилась. 48-летняя бизнес-леди носит шубы и разъезжает на шикарном авто — у женщины свой строительный бизнес. Певцу было любопытно увидеть, какой стала та девушка, которую он снимал в своих клипах и брал на гастроли. Глызин признался: на этот раз у него ничего не «екнуло».
Сама Евгения Герасимова вспоминает то время с улыбкой: она была обычной московской тусовщицей, дружила с Андреем Разиным, ходила на прослушивания к Игорю Николаеву. «С Вовкой Пресняковым мы были одного возраста, мы танцевали брейкданс. Так со всеми в принципе и познакомились. Если разобраться, ради хохмы, там весь кодекс плакал, ну ты понимаешь, уголовный», — пояснила она в разговоре с редактором передачи.
Спустя некоторое время после расставания с Женей, в 1992 году, Алексей женился во второй раз. В эфире передачи он не смог внятно ответить на вопрос, где познакомился с будущей женой — Санией Глызиной. «По-моему это была весна, может май месяц», — смутился он. Место встречи тоже не помнит. «Увел ее у друга?», — спросила Лера. «Нууу... примерно так», — ответил артист. Отношения были непростыми. В 2011 году Сания подавала на развод, но позже отказалась от ранее заявленных требований.
Фото: globallookpress