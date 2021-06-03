Алексей Чумаков заявил, что его жена ни в коем случае не должна быть популярнее его
Чумаков уже много лет женат на певице Юлии Ковальчук. Хотя и у нее уже есть блестящая карьера, он считает, что жена не должна быть более популярной, чем ее муж.
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Фото: Global Look Press
«Не нужно смотреть на Юлю как на артистку, отдельно идущую», — заявил он.
«Вот смотри, Леня Агутин и Анжелика Варум. Она все-таки потом. Хотя она была существенно более популярной, когда начинал Леня. Потому что мудрая женщина не может быть «за мужем», опережая его в социальном статусе. Получается дисбаланс», – говорит он.
«Это очень большая проблема, когда женщина во имя комфорта семьи становится за мужем, принимая правила игры. Можно назвать это жертвенностью в виде пребывания на этой планете».
Ранее музыкант заступился за Константина Меладзе в скандале с Ани Лорак, и заявил, что сам бы на его месте к ней приставал.
Алексей Чумаков стал гостем шоу «Откройте, Давид» и высказался о громком скандале с Константином Меладзе и Ани Лорак.
По словам музыканта, интерес к красивой женщине – вовсе не преступление и не повод для травли.
«Я с уважением отношусь к Каролине и с не меньшим уважением и пиететом отношусь к Косте Меладзе и Валерке. С Костей у нас прекрасные отношения, и я считаю, это один из 3-4 человек в нашей стране, кто является не талантливым, а именно гениальным. Я не знаю, предлагал он что-то — не предлагал, но, если честно, Ани Лорак — красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда, конечно, могу флиртовать. Если бы человек кого-то изнасиловал, то этим пусть занимаются правоохранительные органы. Но, когда статный мужчина флиртует с красивой женщиной, это нормально», – заявил он.
А вот устраивать скандал по этому поводу – точно не стоит.
Фото: Global Look Press
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