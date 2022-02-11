Алексей Чумаков рассказал, что столкнулся с кризисом среднего возраста
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ alexchumakoff
Музыкант Алексей Чумаков пришел на YouTube-шоу «МузLoft» и поделился своими мыслями на разные темы. В ходе беседы был поднят вопрос кризиса среднего возраста. 40-летний певец откровенно признался, что не понаслышке знает об этом. «В 36 лет я почувствовал, что что-то изменилось», — рассказал Алексей. Он поделился этой проблемой со своим товарищем Агутиным, и оказалось, что в том же возрасте Леонид испытывал подобные ощущения. «Ты как-будто стал чуть-чуть иным. Именно в 36 лет. Не в 35, не в 40, а в 36», — уточнил Чумаков.
Продолжая тему кризиса, Алексей со Стасом обсудили дефицит талантливых современных исполнителей. «Я сейчас сел в машину, и нет ни одного исполнителя российского, кого бы я хотел послушать «от» и «до» в своей машине. Удивительная вещь. То есть какой-то катастрофический кризис. Причем дело не в жанре, дело не в музыке. Я никого не могу слушать», — пожаловался Алексей. Музыкант подчеркнул, что музыка должна развивать. Если он не может чему-то поучиться и что-то позаимствовать у артиста, то он не будет слушать его песни.
Стас Ярушин поинтересовался у Алексея, почему он перестал появляться на телевидении. В 2021 году артист принимал участие лишь в одном шоу. «Я устал от этого. Но «устал» — это не страшно. Самое страшное, на мой взгляд, что от этого устали зрители. От многих бездарных телевизионных шоу зрители очень устали. Ты должен выбрать, за качество ты или все-таки за популяризацию», — объяснил Чумаков. Он привел в пример «Голубой огонек», который давно перестал посещать, так как устал от его искусственности. Артисту не по душе, что многие выступают там под фонограмму.
Фото и видео: Instagram