Алексей Чумаков и другие звезды, воспитывающие детей подальше от глаз поклонников
Алексею Чумакову и Юлии Ковальчук этот вопрос задают так часто, что они уже устали придумывать ответы — всем очень хочется посмотреть на их дочку Мию.
Однако, как объяснила пара в интервью 7days, на то, чтобы прятать ее, есть свои причины.
В конце концов, девочка не принимала решение о публичной жизни, и родители хотят скрыть ее от чрезмерного внимания.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @victoriadaineko
«Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни», — убежден Чумаков.
Такое решение приняли не только они. Так, Светлана Лобода, хотя и показывает младшую дочь в своем блоге, никогда не демонстрирует ее лица. Интересно, что старшую дочь Еву она часто публикует. Все это подогревает слухи об отце младшей девочки — многие считают, что это старый приятель Светланы Тилль Линдеманн.
Алсу тоже показывает детей выборочно. Дочери часто появляются в ее Instagram, а Микелла и вовсе делает собственную карьеру.
А вот сына поклонники видят очень редко, и никогда — лицом.
У Виктории Дайнеко тоже есть убеждения на тему того, нужно ли ее дочери внимание.
«Я придерживаюсь своей линии, я же очень упертая, я же Телец. Если я решила, то решила. Это связано с сожженными церковными свечками в моем почтовом ящике. Я человек, может быть, не настолько суеверный, но знаю, что, зная имя человека, можно всякой хрени наделать. Это же ребенок. И когда ты ребенка хочешь оберегать, ты его хочешь оберегать от всего, даже от сумасшедших, которые могут пойти к какой-нибудь бабке. Поэтому я даже не хочу давать возможности для этого», — призналась Виктория в интервью Алене Жигловой.
Многие звезды, однако, напротив, активно делятся новостями из жизни своих детей.
Наталья Подольская публикует фотографии сыновей практически с рождения, Анна Хилькевич часто рассказывает о воспитании своих двух дочерей, да и о детях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного мы знаем немало.
А кое-кто из детей звезд, например, Гном Гномыч — Саша Плющенко или харизматичные близнецы Максима Галкина и Аллы Пугачевой, и вовсе стали почти самостоятельными медийными личностями и за их успехами следят с тем же вниманием, что и за их родителями.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце, Юлии Ковальчук, Виктории Дайнеко, Анны Хилькевич, Алсу, Светланы Лободы
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