Алексей Чумаков и другие звезды, воспитывающие детей подальше от глаз поклонников

Алексею Чумакову и Юлии Ковальчук этот вопрос задают так часто, что они уже устали придумывать ответы — всем очень хочется посмотреть на их дочку Мию.

Однако, как объяснила пара в интервью 7days, на то, чтобы прятать ее, есть свои причины.

В конце концов, девочка не принимала решение о публичной жизни, и родители хотят скрыть ее от чрезмерного внимания.