Алексей Чадов заявил, что не планирует жениться во второй раз: «Сейчас другой период»

«Раньше я рок-н-ролльничал. В новый город прилетал и бросался в какие-то приключения, знакомства. Я трогал мир руками. Не слушал про него, не читал, а трогал. Мне до всего было дело. С кем-то я пил, кого-то любил. Я называю этот период — «период Высоцкого», — это когда ты просто как свеча горишь, тебя несет. А сейчас другой период», — пояснил артист в интервью для «7 дней».

На данном этапе жизни для Чадова в приоритете творчество. Его взгляды на мир и, в том числе, на отношения несколько изменились. «Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, преж¬де чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать», — считает актер. Для него важна свобода, но он не утверждает, что останется холостяком навсегда. Алексей пояснил, что брак разумен для него в том случае, если пара решила обзавестись ребенком.