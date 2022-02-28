Алексей Чадов заявил, что не планирует жениться во второй раз: «Сейчас другой период»
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Фото: instagram/ alexeychadovofficial
Сейчас Алексей Чадов не состоит в отношениях и чувствует себя комфортно без второй половинки. Напомним, что с 2012 по 2015 год актер был женат на Агнии Дитковските, которая подарила ему сына Федю. Сейчас мальчику уже семь лет. Алексей признается, что сын для нечего сейчас главная часть жизнь, он посвящает все свое свободное время ребенку. По словам Алексея, так как он сам рос без отца, то старается дать Феде все то, чего не было у него в детстве. Тусовки и мимолетные романы для Чадова в прошлом.
«Раньше я рок-н-ролльничал. В новый город прилетал и бросался в какие-то приключения, знакомства. Я трогал мир руками. Не слушал про него, не читал, а трогал. Мне до всего было дело. С кем-то я пил, кого-то любил. Я называю этот период — «период Высоцкого», — это когда ты просто как свеча горишь, тебя несет. А сейчас другой период», — пояснил артист в интервью для «7 дней».
На данном этапе жизни для Чадова в приоритете творчество. Его взгляды на мир и, в том числе, на отношения несколько изменились. «Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, преж¬де чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать», — считает актер. Для него важна свобода, но он не утверждает, что останется холостяком навсегда. Алексей пояснил, что брак разумен для него в том случае, если пара решила обзавестись ребенком.
Фото: Instagram