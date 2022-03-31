Алексей Чадов рассказал, как справлялся с кризисом 40 лет: «Это был перекресток судьбы»

Алексей Чадов в интервью Алене Жигаловой рассказал о том, что ощутил на себе кризис среднего возраста. Он справлялся с переживаниями, с головой погружаясь в рабочие проекты.

«Это был перекресток судьбы. Все спрашивали, куда я пропал. А я говорю: писал сценарий, готовил фильм, собирал группу», — объясняет актер. По словам Алексея, два года он был занят упорной работой, которая отнимала у него много энергии и сил. «На фоне всех кризисов, которые у нас сейчас происходят, мой кризис 40 лет где-то затерялся», — шутит Чадов.