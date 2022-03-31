Алексей Чадов рассказал, как справлялся с кризисом 40 лет: «Это был перекресток судьбы»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Алексей Чадов в интервью Алене Жигаловой рассказал о том, что ощутил на себе кризис среднего возраста. Он справлялся с переживаниями, с головой погружаясь в рабочие проекты.
«Это был перекресток судьбы. Все спрашивали, куда я пропал. А я говорю: писал сценарий, готовил фильм, собирал группу», — объясняет актер. По словам Алексея, два года он был занят упорной работой, которая отнимала у него много энергии и сил. «На фоне всех кризисов, которые у нас сейчас происходят, мой кризис 40 лет где-то затерялся», — шутит Чадов.
Сейчас у актера все налаживается. Но вот про личную жизнь Алексей по-прежнему говорить отказывается. После развода с Агнией Дитковските артист предпочитает держать свои романы в тайне, но в последнем интервью неохотно признался, что у него есть спутница: «Я очень люблю женщин, я преклоняюсь перед ними. Я считаю, что это самые изящные божества на земле. И рядом со мной такое божество есть».
Однако, о браке Чадов пока не задумывается. «Для меня институт брака и семьи не погиб, просто хочется к этому серьезного отношения», — объяснил кинозвезда свою позицию. Несмотря на это, он не отрицает, что может передумать и пересмотреть свое отношение к женитьбе.
Фото: Global Look Press, соцсети