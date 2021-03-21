Алексей Чадов перестал скрывать отношения и вышел в свет с избранницей-моделью

Актер Алексей Чадов впервые вышел в свет с 32-летней красавицей-моделью Ляйсан Галимовой. Они вместе с сыном Федором побывали на масленице в конноспортивном клубе Измайлово. Первые видео появились в эфире программы «Ты не поверишь!». Звезды долго время скрывали свои отношения, несмотря на то, что они встречаются уже три года. Судя по всему модель отлично поладила с сыном Алексея Чадова от актрисы Агнии Дитковските. В эфире Алексей рассказал: «Мы блинчики едим. Без горячительного. Сам я блины не пеку. Еще осталось мне только блины научиться печь и тогда цены бы не было этому парню».