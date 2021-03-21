Алексей Чадов перестал скрывать отношения и вышел в свет с избранницей-моделью
Фото: @alexeychadovofficial / Instagram
Актер Алексей Чадов впервые вышел в свет с 32-летней красавицей-моделью Ляйсан Галимовой. Они вместе с сыном Федором побывали на масленице в конноспортивном клубе Измайлово. Первые видео появились в эфире программы «Ты не поверишь!». Звезды долго время скрывали свои отношения, несмотря на то, что они встречаются уже три года. Судя по всему модель отлично поладила с сыном Алексея Чадова от актрисы Агнии Дитковските. В эфире Алексей рассказал: «Мы блинчики едим. Без горячительного. Сам я блины не пеку. Еще осталось мне только блины научиться печь и тогда цены бы не было этому парню».
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Алексей Чадов и Агния Дитковските были вместе 9 лет. Сначала они встречались с 2006 по 2009 год, после их роман прекратился. Через несколько лет они снова встретились на съемках и чувства вновь вспыхнули. Свадьба актеров состоялась в 2012 году. Их сын Федор родился летом 2014 года, а следующим летом пара распалась.
Мальчика родители воспитывают оба, Instagram отца полон милыми снимками с Федей.
Фото: @alexeychadovofficial / Instagram
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