Алексей Чадов опубликовал пикантное фото с отдыха с возлюбленной — копией экс-жены: «Так похожа на Агнию»

«Жаль, что это не Агнюша. Счастья вам с Лейсан», «Ваши вкусы не меняются. Лейсан — копия Агнии», «А такое бывает, что на фотографиях Александра что-то женское виднеется, а то обычно или один, или с мужиками, или с сыном», «Супер, хорошего отдыха», «Любимых женщин по одному типажу выбираете?», «Крутое фото», «Лейсан, только на горло не наступай, он нам еще нужен», «Зачетное фото», «Лейсан и Агния так похожи», — последовали комментарии под «жарким» снимком.

Алексей Чадов и Агния Дитковските были вместе 9 лет. Сначала они встречались с 2006 по 2009 год, после их роман прекратился. Через несколько лет они снова встретились на съемках и чувства вновь вспыхнули. Свадьба актеров состоялась в 2012 году. Их сын Федор родился летом 2014 года, а следующим летом пара распалась.

Мальчика родители воспитывают оба, Instagram отца полон милыми снимками с Федей.

В интервью порталу WMJ.ru Агния Дитковските рассказала, что пока никого не хочет впускать в свою жизнь.