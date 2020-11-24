Алексей Чадов опубликовал пикантное фото с отдыха с возлюбленной — копией экс-жены: «Так похожа на Агнию»
Фото: www.instagram.com/alexeychadovofficial/
В Instagram 39-летнего Алексея Чадова появилось пикантное фото из отпуска. На снимке актер лежит на песке, а в грудь ему упирается красивая женская нога. Алексей с 2018 года встречается с моделью Лейсан Галимовой. Подписчики не заставили себя ждать в комментариях.
«Жаль, что это не Агнюша. Счастья вам с Лейсан», «Ваши вкусы не меняются. Лейсан — копия Агнии», «А такое бывает, что на фотографиях Александра что-то женское виднеется, а то обычно или один, или с мужиками, или с сыном», «Супер, хорошего отдыха», «Любимых женщин по одному типажу выбираете?», «Крутое фото», «Лейсан, только на горло не наступай, он нам еще нужен», «Зачетное фото», «Лейсан и Агния так похожи», — последовали комментарии под «жарким» снимком.
Алексей Чадов и Агния Дитковските были вместе 9 лет. Сначала они встречались с 2006 по 2009 год, после их роман прекратился. Через несколько лет они снова встретились на съемках и чувства вновь вспыхнули. Свадьба актеров состоялась в 2012 году. Их сын Федор родился летом 2014 года, а следующим летом пара распалась.
Мальчика родители воспитывают оба, Instagram отца полон милыми снимками с Федей.
В интервью порталу WMJ.ru Агния Дитковските рассказала, что пока никого не хочет впускать в свою жизнь.
Фото и видео: Instagram Алексея Чадова, Лейсан Галимовой, Starface
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