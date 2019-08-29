Александра Ревенко, Риналь Мухаметов и другие звезды на московской премьере танцевальной драмы «Битва»

По сюжету, стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

Премьера картины намечена на 29 августа, купить билеты можно здесь.