Александра Ревенко, Риналь Мухаметов и другие звезды на московской премьере танцевальной драмы «Битва»

Картину гостям представят создатели фильма: режиссер и соавтор сценария Анар Аббасов, хореограф Евгений Барышев, а также исполнители ведущих ролей Риналь Мухаметов, Екатерина Кукуй, Анна Исаева, Артем Карпов, Анфиса Семина и другие. На первом показе фильма создателей поддержали Александра Ревенко, Авелина Квасова, Павел Стонт, Марика Шмуксте, Антон Малышев, Sofya Skya и другие киноманы.
По сюжету, стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.
Премьера картины намечена на 29 августа, купить билеты можно здесь.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: пресс-релиз
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