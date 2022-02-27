Александра Ревенко рассказала, зачем обращалась за помощью психотерапевта

Александра решила ходить к психотерапевту в самом начале пандемии. Во время изоляции артистка чувствовала себя очень одиноко и угнетенно. Самым большим страхом для нее тогда стала неизвестность и неуверенность в будущем.

«Я оказалась не готова к самоизоляции, постоянно ощущала опасность, поэтому и обратилась за помощью к специалисту. Вместе мы быстро проработали все волнующие меня моменты. Несколько месяцев назад моя психотерапевт сказала, что мне уже не нужно к ней ходить. Я и сама чувствую, что больше потребности нет», — рассказала Ревенко в интервью «АиФ».

Во время первого карантина актриса поправилась на 7 килограммов, что тоже вызывало у нее гнетущие чувства. Александра просто не могла взять себя в руки.

«Только во время первого карантина я сильно поправилась — на 7 кг. Сидела дома и постоянно ела. На то, чтобы сбросить вес, ушел месяц», — отметила Ревенко.

Вернуться в прежнюю форму актрисе помогли физические упражнения, в частности танцы, и сбалансированное питание. Александра противник строгих диет и может позволить себе лишнего.

«Я могу позволить себе сладости, но в небольшом количестве. Жирное, острое я давно не ем, потому что все это отражается на моем лице», — поделилась Ревенко.

Сейчас актриса активно занимается танцами из-за участия в проекте «Танцы со звездами» и чувствует, как тренировки благоприятно влияют на ее фигуру и эмоциональное состояние. «Ты просто танцуешь в удовольствие, а твое тело при этом меняется в лучшую сторону — становится выносливым, подтянутым. Я уже вижу, как изменилась моя осанка».