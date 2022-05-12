Александра Маринина: «Чувство юмора — неотъемлемый атрибут настоящего английского характера»

Passion.ru: Почему для книги вы выбрали Англию, а не какую-нибудь другую страну?

Александра Маринина: Я не выбирала страну для книги, я просто начала писать шпаргалку для себя, чтобы точно понимать, о чем написано в романах Филиппы Грегори. Потому и стиль изложения такой демонстративно-неофициальный. Я ведь делала свои записи и заметки не для того, чтобы их читал кто-нибудь, кроме меня самой. Когда было написано около 40 страниц, в издательстве спросили, над чем я сейчас работаю, и я честно призналась, что ничего годного для публикации не пишу, а валяю дурака и развлекаюсь себе на радость. Попросили показать — я показала. Ответили, что это может быть интересно читателю. Вот, собственно, и вся история. Я продолжила изучать литературу и делать записи, не меняя стиля, потому что не была уверена, что дело дойдет до издания. Но — дошло! И я этому искренне рада.

Passion.ru: Вы относите себя к «ленивым» читателям?

Александра Маринина: Пожалуй, да. Ибо если бы я не была «ленивой», то изучала бы историю еще в школе и как следует, и в подобной шпаргалке не было бы никакой необходимости. Несмотря на бурное научное прошлое и кучу научных работ, у меня так и не выработался интерес ни к политике, ни к экономике, ни к истории войн. Поэтому, когда я начала читать Грегори и смотреть сериалы, снятые по ее романам, я долго не могла усвоить, в чем истоки конфликтов, и приходилось без конца обращаться к поискам разной информации. В конце концов я решила написать шпаргалку, короткую и внятную, чтобы подглядывать в нее по мере необходимости. Не была бы «ленивой» — держала бы все в памяти еще со школьных лет.

Passion.ru: Часто ли вы пишете «в стол»?

Александра Маринина: В прошлом и нынешнем году такое случилось впервые. Сначала я писала «Шпаргалку» без всякой уверенности, что это кому-нибудь окажется интересно. Пока занималась этим, неоднократно обращалась к пьесам Шекспира, чтобы посмотреть, насколько близко к реалиям он описывал эпоху Ланкастеров, Йорков и Тюдоров, а потом мне захотелось написать нечто вроде легкого переложения шекспировских исторических пьес, где сохраняется все, кроме языка, которым изъясняются персонажи. Современному молодому читателю читать Шекспира нелегко, поскольку язык мало того что средневековый, так еще и поэтический, с инверсиями и многочисленными метафорами, что существенно затрудняет понимание смысла и сути сказанного. Вот я и переписала эти пьесы «простым нормальным языком». Исключительно для собственного удовольствия. Крайне маловероятно, что кто-нибудь когда-нибудь этим заинтересуется. Но, если подобный текст окажется востребован, буду только рада.

Passion.ru: На ваш взгляд, как бы отреагировали монархи Англии, если бы прочли вашу «Шпаргалку»?

Александра Маринина: Думаю, они посмеялись бы от души. Чувство юмора — неотъемлемый атрибут настоящего английского характера. Надеюсь, никто на меня не рассердился бы, тем более что в «Шпаргалке» все правда.