Александра Флоринская рассказала, как рисковала жизнью на съёмках

Александра Флоринская – актриса, которая самоотверженно относится к своей работе. Остановить ее не смогла даже сильнейшая аллергия – артистке пришлось работать с лошадьми, что могло закончиться серьезными проблемами со здоровьем и даже анафилактический шоком. Об этом она рассказала журналистам издания Teleprogramma.

«На лошадей у меня сильнейшая аллергия, причем достаточно опасная, я отекаю, может начаться приступ удушья… Ну что делать, по сценарию нужно было сниматься с лошадью.

Был такой эпизод: лошадь встает на дыбы, с ней работает девушка-каскадер. Но для того, чтобы смонтировать меня, мне нужно прижаться к лошади – естественные движения человека, под которым лошадь встает на дыбы. Для меня это практически невозможно было это сделать. Психологически сложно наклониться к лошади, от которой начинаешь задыхаться, была целая история», – говорит Флоринская.

Она признается, что, хотя ей предоставили все необходимые медикаменты, отек был довольно сильным – и голос в итоге был совсем не ее.

«Uруппа снабдила меня разными противоаллергическими препаратами, и чуть ли не скорая помощь дежурила на площадке на всякий случай. Но против природы не попрешь, у меня абсолютно отек нос и разговаривать я могла только совершенно непохожим на себя голосом», — говорит Александра.