Александра Флоринская показала домашнее фото своих детей, которые родились в один день
Фото: www.instagram.com/alexandraflorinskaya/
Актриса Александра Флоринская показала теплое домашнее фото своих подросших детей в честь их общего дня рождения – дети родились в один день.
«14 октября!!! Как такое может быть!? Как мне могло ,так повезти дважды в этот день!!!? У меня появились вы!!! Самые лучшие дети на земле! С днём рождения», – поздравила детей с днем рождения Александра.
К поздравлениям любящей мамы присоединились и подписчики в комментариях.
«У вас дети родились в один день? Какое счастье!», «Поздравляю с днём рождения Ваших детей!!», «Сашенька, с праздником! Именинникам счастья и удачи во всём!», «С Праздником, днями рождения!», «С днем рождения Вашу семью!!! У меня сын родился 9 мая и доча 9 мая с разницей в 10 лет», «С днём рождения прекрасных и талантливых детей! Сашуля, с праздником в квадрате!»
Сегодня отмечают день рождения старший сын Александры от первого брака Глеб Горобченко, которому исполнилось 22 года, и ее единственная дочка Агата Билык от нынешнего мужа. Также у актрисы есть младший сын Николай Билык.
Фото и видео: Instagram Александры Флоринской
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