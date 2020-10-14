Александра Флоринская показала домашнее фото своих детей, которые родились в один день

Актриса Александра Флоринская показала теплое домашнее фото своих подросших детей в честь их общего дня рождения – дети родились в один день.

«14 октября!!! Как такое может быть!? Как мне могло ,так повезти дважды в этот день!!!? У меня появились вы!!! Самые лучшие дети на земле! С днём рождения», – поздравила детей с днем рождения Александра.