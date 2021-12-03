Александра Даддарио объявила о помолвке: «Это любовь, о которой говорят в песнях»
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Фото: ImagePressAgency/face to face
Только в мае этого года стало известно о том, что звезда сериала «Почему женщины убивают» состоит в отношениях с 52-летним кинорежиссером, и вот теперь пара готова сделать важный шаг — пожениться. В Instagram-аккаунте Александра Даддарио опубликовала трогательный пост, посвященный своему возлюбленному. В нем она объявила о помолвке и поделилась со своими подписчиками эмоциями, которые переполняют ее от любви к Эндрю Форму.
«Мне нравится, как нас разлучали стюардессы на нескольких международных рейсах, потому что мы как подростки. Почему все это так по-другому? Это любовь, о которой говорят в стихах и песнях Эда Ширана. Эндрю, ты величайшая, самая большая любовь в моей жизни. Мне так повезло», — обратилась она к любимому.
Ранее звезда сериала «Белый лотос» не связывала себе узами брака, в отличие от своего возлюбленного. Продюсер фильма «Черепашки-ниндзя» уже был женат на другой актрисе — звезде фильма «Форсаж» Джордане Брюстер. За тринадцать лет брака у пары появилось на свет двое сыновей Джулиан и Роуэн.
Фото: Global Look press