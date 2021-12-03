Александра Даддарио объявила о помолвке: «Это любовь, о которой говорят в песнях»

Только в мае этого года стало известно о том, что звезда сериала «Почему женщины убивают» состоит в отношениях с 52-летним кинорежиссером, и вот теперь пара готова сделать важный шаг — пожениться. В Instagram-аккаунте Александра Даддарио опубликовала трогательный пост, посвященный своему возлюбленному. В нем она объявила о помолвке и поделилась со своими подписчиками эмоциями, которые переполняют ее от любви к Эндрю Форму.