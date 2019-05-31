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Александра Бортич, Елизавета Пескова, Елена Летучая и другие звезды на вечеринке в честь голосования премии «Человек года GQ»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Алексадра Бортич

Фото: Пресс-служба
В сентябре 2019 года в семнадцатый раз состоится вручение одной из самых желаемых и авторитетных премий – «Человек года» по версии журнала GQ. По традиции, 30 мая команда журнала собрала номинантов этого года, друзей GQ, а также героев прошлых лет на вечеринке по случаю старта голосования за звание «Человек года GQ». Место также осталось неизменным – Императорский яхт-клуб на Берсеневской набережной стал уже своего рода визитной карточкой вечеринки.

Гостями вечеринки стали Александра Бортич, Мария Миногарова, Михаил Зыгарь, Яна Рудковская, Елизавета Пескова, Виктория Шелягова, Polina, Игорь Чапурин, Мария Кравцова, Елена Летучая, Наталья Бардо, Саша Лусс, Павел Прилучный, Иван Чуйков, Александр Раппопорт, Антон Лаврентьев и другие. Установившаяся в городе жара позволила всем гостям с легкостью соблюсти заявленный дресс-код summer chic. А встречающий на входе музыкальный военный оркестр, исполняющий попурри из известных мировых хитов – настроил всех на нужный лад. В ожидании официального начала гости обсуждали планы на лето, последние новости и слухи.

Фото: Пресс-служба

Морская тематика вечера отразилась и в декорациях: бело-синие конусы со световыми элементами – настоящие маяки – указывали гостям путь, а коктейльные столики украсили пальмовые листья в кашпо, напоминая всем приглашенным о самых теплых уголках мира. Открыло вечер оглашение списка номинантов 2019 года, который зачитали главный редактор GQ Игорь Гаранин и издатель Ирина Елизарова. Затем на сцену вышел Владимир Пресняков, который дал полноценный концерт и которому подпевали все присутствующие без исключения. Завершилась вечеринка танцами под DJ-сеты Алексейя Миронова.

Полный список номинантов премии «GQ Человек года 2019»:

«Актер года»

Алексей Агранович

Евгений Цыганов

Павел Деревянко

Алексей Серебряков

Денис Шведов

«Открытие года»

Покрас Лампас

ShortParis

Сергей Семак

Александр Горчилин

Теодор Курентзис

«Музыкант года»

Little Big

Face

«Машина времени»

Филипп Киркоров

Тима Белорусских

«Режиссер года»

Жора Крыжовников

Павел Лунгин

Кантемир Балагов

Алексей Федорченко

Кирилл Серебренников

«Бизнесмен года»

Александр Мамут

Год Нисанов и Алексей Васильчук

Тигран Худавердян

Вагит Алекперов

Александр Винокуров

«Продюсер года»

Антон Златопольский и Рубен Дишдишян

Сергей Саркисов

Тимур Бекмамбетов, Михаил Зыгарь и Карен Шаинян

Леонид Огарёв

Александр Роднянский

«Лицо с экрана»

Алексей Пивоваров

Юрий Дудь

Николай Солодников

Евгений Баженов (BadComedian)

Александр Гудков

«Автор года»

Иван Вырыпаев

Евгений Водолазкин

Даниил Туровский

Максим Иксанов

Антон Долин

«Ресторатор года»

Глен Баллис

Александр Раппопорт

Дмитрий Блинов и Ренат Маликов

Денис Иванов

Борис Зарьков

«Спортсмен года»

Хабиб Нурмагомедов

Александр Овечкин

Павел Кулижников

Евгений Климов

Карен Хачанов

Проголосовать за номинантов можно уже сейчас на сайте GQ.ru, а результаты будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии «GQ Человек года» в сентябре и опубликованы в октябрьском номере.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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