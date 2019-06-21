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Александра Бортич, Равшана Куркова и другие звезды на российской премьере лучшего фильма Каннского кинофестиваля «Паразиты»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Бортич

Фото: Пресс-служба
В преддверии Strelka Film Festival by Okko и в рамках проекта Nike Off Script на «Стрелке» прошла российская премьера фильма «Паразиты».

Семейная трагикомедия Пон Чжун Хо, которая превращается в триллер о социальном неравенстве, принесла режиссеру главный приз Каннского кинофестиваля — это первая «Пальмовая ветвь» в истории Южной Кореи. Посмотреть российскую премьеру пришли Александра Бортич, Равшана Куркова, Олеся Судзиловская, Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников, Максим Виторган и многие другие.

Куратором направления «Кино» Nike Off Script выступает кинокритик Стас Тыркин — программный директор Strelka Film Festival by Okko, член жюри фестиваля «Кинотавр» (2018), член отборочной комиссии ММКФ, программный директор фестиваля «Движение», куратор кинонаправления «Гоголь-центра».

Показы фильмов-участников Каннского кинофестиваля стали частью Десятого Лета на «Стрелке» — четырех месяцев лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов и конференций. Кроме того, в рамках Strelka X Summer в четвертый раз состоится Strelka Film Festival by Okko, где будут показаны российские и московские премьеры актуальных художественных фильмов, представленных на ведущих фестивалях мира. В рамках SFF, основанного в 2016 году, состоялись российские премьеры «Неонового демона» Николаса Виндинга Рефна, «Джульетты» Педро Альмодовара, «Малыша на драйве» Эдгара Райта, «Холодной войны» Павла Павликовского и «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда, а также московские премьеры «Аритмии» Бориса Хлебникова и «Кислоты» Александра Горчилина.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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