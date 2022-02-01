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Александр Жулин признался, что стало причиной развода с первой женой

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал подробности о своих романах.
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Слайд, который
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Тренер Александр Жулин

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

До брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой Александр Жулин еще в разгар своей спортивной карьеры был женат на партнерше по льду Майе Усовой. Они вместе выиграли серебро и бронзу на Олимпиадах. В браке спортсмены были около пяти лет. Однако общих детей у пары нет. Знаменитый фигурист, а ныне тренер признался, что их союз с Усовой был довольно тяжелым, а его жена мучилась в этих отношениях.

«Я поначалу жену в ней не видел, но по прошествии времени все стало меняться. Майя становилась краше день ото дня. Ну и как-то все произошло. Я у Майи был первым мужчиной, а она у меня — первой женщиной. А потом пошел быт и шестичасовые тренировки. Все это очень непросто», — вспомнил Жулин начало отношений с девушкой.

Спортсмен отметил, что они оба с супругой были довольно упертыми и не хотели идти друг другу на уступки, а ссоры в быту сказывались на их катании вместе. Фигурист признался, что изменил супруге с другой фигуристкой, Оксаной Грищук, и ради нее ушел из семьи. Однако в окружении спортсмена все считали это неправильным, а сам Жулин беспокоился о соревнованиях.

«Я всегда считал, что все делаю правильно. Майя мирилась, но потом спорила. Все это накладывалось на наш результат на льду. Но все это было не зря. Я думаю, что олимпийские медали никому просто так не даются. А потом я влюбился в Оксану Грищук. Просто крышу сносило. Майе докладывали, что машина Саши стоит во дворе Оксаны. Майя мучилась. Я перед ней виноват», — разоткровенничался Александр.

Фото: GlobalLookPress

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