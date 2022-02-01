Александр Жулин признался, что стало причиной развода с первой женой

До брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой Александр Жулин еще в разгар своей спортивной карьеры был женат на партнерше по льду Майе Усовой. Они вместе выиграли серебро и бронзу на Олимпиадах. В браке спортсмены были около пяти лет. Однако общих детей у пары нет. Знаменитый фигурист, а ныне тренер признался, что их союз с Усовой был довольно тяжелым, а его жена мучилась в этих отношениях.

«Я поначалу жену в ней не видел, но по прошествии времени все стало меняться. Майя становилась краше день ото дня. Ну и как-то все произошло. Я у Майи был первым мужчиной, а она у меня — первой женщиной. А потом пошел быт и шестичасовые тренировки. Все это очень непросто», — вспомнил Жулин начало отношений с девушкой.