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Александр Васильев оправдался за обидные слова в адрес Аллы Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Васильев

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
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Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, почему назвал Примадонну «законодательницей дурного вкуса в России» и назвал ее ноги «слонопотамными».

Историк моды и звезда «Модного приговора» Александр Васильев стал очередным гостем YouTube-шоу Анны Шихман «А поговорить?». В эфире он объяснил, почему в присутствии журналистов назвал Аллу Пугачевой «законодательницей дурного вкуса в России» и сказал, что ее «слонопотамные ноги» нужно прятать.

«Я это сказал и этого не отрицаю. Я считаю, что дурной вкус спутник жизни многих нарядов. Но дурной вкус 80-х, 90-х – это уже музейная редкость. Винтаж, является винтажем, а сегодня в моде дурной вкус. Все, что сегодня в моде в 2019 году зиждется не на элегантности и хорошем вкусе, а на дурном вкусе. В моде ярко-розовое, ярко-зеленое. Все, что носила Алла Борисовна, сегодня, как ни странно, что 15 лет назад казалось диким уродством, сегодня таковым не кажется, а очень модной изюминкой», — оправдался он.

Не отказался он и от слов, что массивные ноги Алла Борисовна должна была прятать: «Я считаю, когда дама полна, мини ей носить не надо. Были моменты у дивы, когда она была очень полной и продолжала носить мини».

«Алла Борисовна небольшого роста, особенно сейчас. Выступала она на стадионах пятнадцатитысячных. Если бы она была одета в приталенную одежду, ее никто бы не видел. Она бегала аки сумасшедшая по огромным площадкам футбольного поля и этот балахон ей служил знаменем этого искусства. Она хотела увеличить себя для пропорции огромного стадиона. Раньше я этого не понимал», — пояснил Васильев.

Сейчас Александр Васильев и Алла Пугачева дружны. Недавно историк моды приезжал в гости к Примадонне в замок, чтобы забрать 13 нарядов для его музея.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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