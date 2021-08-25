Александр Васильев — о вакцине, разводе и неудобных вопросах: «Счастье сегодня, а не через 20 лет»
В 2020 году Васильев стал жертвой коронавирусной инфекции: лечение он проходил в больнице в Коммунарке. А после выздоровления — горячо благодарил всех врачей за спасение жизни. Чтобы не заболеть повторно, Александр сделал прививку. И выбрал для себя вакцину «Спутник V», но не исключает и повторной вакцинации зарубежным препаратом, потому что живет на несколько стран.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Alexander Legky/Global Look Press
Эпатажный историк славится свободой в высказываниях и образе жизни. В интервью он призвал всех зрителей: «Осуществляйте свои желания!». И дополнил: «Я против того, чтобы человек ограничивал себя в своих желаниях. У меня мои желания всегда были лаконичными и, на мой взгляд, никогда не были особенно экстравагантными. Они могли казаться такими в головах других людей, но в моей — нет», — сказал он и напомнил, что, исполняя одну из своих мечт, три раза облетел вокруг света.
Для всех неудобных вопросов он давно вывел собственный рецепт: «Надо сказать "простите, я не расслышал". Вы каждый раз повторяете это и человек понимает, что вы все услышали, но его вопрос абсолютно некорректен», — поделился Александр Васильев.
Поэтому как сторонник вольных взглядов на жизнь Александр не против легкого флирта между сотрудниками на рабочих местах и убежден, что совсем необязательно сохранять брак, если кроме чувства долга больше ничего не держит с партнером: «Поймите, ни один брак не навсегда, это неверная мысль. Живите здесь и сегодня, пока вы счастливы, у вас хорошее настроение, и разбегайтесь, если это закончилось. И продолжайте это с другими людьми», — уверен Александр.
Один из его жизненных девизов: «Счастье сегодня, а не через 20 лет». Сам маэстро, который тщательно оберегает свою личную жизнь, был женат лишь однажды — ради жизни во Франции женился на француженке. Но на обвинения в абсолютной фиктивности этого союза поделился, что они с женой «спали в одной постели». Но через какое-то время супруги расстались. Сегодня у Александра бесконечное количество поклонниц, которые даже шутят, что «не родилась еще та, которая будет достойна» внимания Александра. А свой успех у женщин он объясняет просто: «Я очень люблю женское общество и мне очень нравится быть в женском обществе», — заключил он.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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