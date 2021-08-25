Александр Васильев — о вакцине, разводе и неудобных вопросах: «Счастье сегодня, а не через 20 лет»

Для всех неудобных вопросов он давно вывел собственный рецепт: «Надо сказать "простите, я не расслышал". Вы каждый раз повторяете это и человек понимает, что вы все услышали, но его вопрос абсолютно некорректен», — поделился Александр Васильев.

Поэтому как сторонник вольных взглядов на жизнь Александр не против легкого флирта между сотрудниками на рабочих местах и убежден, что совсем необязательно сохранять брак, если кроме чувства долга больше ничего не держит с партнером: «Поймите, ни один брак не навсегда, это неверная мысль. Живите здесь и сегодня, пока вы счастливы, у вас хорошее настроение, и разбегайтесь, если это закончилось. И продолжайте это с другими людьми», — уверен Александр.

Один из его жизненных девизов: «Счастье сегодня, а не через 20 лет». Сам маэстро, который тщательно оберегает свою личную жизнь, был женат лишь однажды — ради жизни во Франции женился на француженке. Но на обвинения в абсолютной фиктивности этого союза поделился, что они с женой «спали в одной постели». Но через какое-то время супруги расстались. Сегодня у Александра бесконечное количество поклонниц, которые даже шутят, что «не родилась еще та, которая будет достойна» внимания Александра. А свой успех у женщин он объясняет просто: «Я очень люблю женское общество и мне очень нравится быть в женском обществе», — заключил он.