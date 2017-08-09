Екатерина Стриженова шокирована новостью, которой поделилась с ней дочь

«Дочь прислала видео... Не знаю, как реагировать», — сетует телеведущая Екатерина Стриженова. Ее супруг, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий Александр Стриженов бросил все и сменил профессию.

«"Живи так, чтобы знакомым стало скучно, когда ты умрешь." Гай Юлий Цезарь», — прокомментировал 48-летний мужчина.