Александр Стриженов кардинально сменил профессию
«Дочь прислала видео... Не знаю, как реагировать», — сетует телеведущая Екатерина Стриженова. Ее супруг, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий Александр Стриженов бросил все и сменил профессию.
«"Живи так, чтобы знакомым стало скучно, когда ты умрешь." Гай Юлий Цезарь», — прокомментировал 48-летний мужчина.
«Ты мой герой», — поддерживает его 29-летняя дочь, Анастасия Стриженова.
Переход с высокооплачиваемой, но связанной со стрессом и отсутствием свободного времени работы на более спокойную, хотя и низкооплачиваемую, принято называть «дауншифтингом». Это явление предполагает также отказ от карьерных перспектив и роскоши в будущем.
А вы хоть когда-нибудь хотели так радикально изменить жизнь?
Фото: globallookpress.com, instagram.com