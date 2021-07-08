Александр Шпак ответил на обвинения в абьюзе и заявил, что бывшая жена страдает алкоголизмом

Шпак признался, что совместный бизнес тоже придется разделить — Мася не захотела продолжать ведение дела после развода.

Сам развод начался с того, что Мася отказалась поцеловать супруга. По его словам, холодность в их отношениях присутствует уже давно — и с друзьями она действительно Мася, легкая и веселая, а в отношениях с ним стала совсем другим человеком. За два дня до дня рождения она призналась, что не любит его — и это довело мужчину до слез.

Шпак в ответ на вопрос ведущей отметил, что многие скандальные фразы стоит интерпретировать иначе. Так, угрозы, что без него она сопьется, он объяснил слабостью Маси к алкоголю — отметил, что порой она злоупотребляет.

Несмотря на теплоту и много хороших воспоминаний, Александр считает, что воссоединения с Масей быть не может. Для того чтобы смириться с этим, ему потребовалось две недели — на первых порах он писал жене и просил вернуться. Однако теперь, по его словам, все точно закончено.