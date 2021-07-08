Александр Шпак ответил на обвинения в абьюзе и заявил, что бывшая жена страдает алкоголизмом
По словам мужчины, прийти на интервью его убедил последний эфир жены в Instagram, где она назвала его психически больным человеком с наклонностями и обвинила, что он полностью контролировал ее жизнь — в том числе заставлял оставлять дверь открытой, когда она ходила в туалет.
В ответ на это Шпак посмеялся и спросил у ведущей — неужели сильная и волевая женщина, которая рассказала об этом на всю страну, давала много интервью и ничего не боялась, не могла бы ничего с этим поделать?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashashpakofficial
Он отметил, что их часто подозревали в том, что их роман на самом деле существует лишь для бизнеса, и разрыв тоже с этим связан, однако это не совсем так.
«Наши хейтеры правы в том, что в последние годы у нас были деловые отношения, мы были отличной командой. Но это не меняет того, что я любил Масю».
Шпак признался, что совместный бизнес тоже придется разделить — Мася не захотела продолжать ведение дела после развода.
Сам развод начался с того, что Мася отказалась поцеловать супруга. По его словам, холодность в их отношениях присутствует уже давно — и с друзьями она действительно Мася, легкая и веселая, а в отношениях с ним стала совсем другим человеком. За два дня до дня рождения она призналась, что не любит его — и это довело мужчину до слез.
Шпак в ответ на вопрос ведущей отметил, что многие скандальные фразы стоит интерпретировать иначе. Так, угрозы, что без него она сопьется, он объяснил слабостью Маси к алкоголю — отметил, что порой она злоупотребляет.
Несмотря на теплоту и много хороших воспоминаний, Александр считает, что воссоединения с Масей быть не может. Для того чтобы смириться с этим, ему потребовалось две недели — на первых порах он писал жене и просил вернуться. Однако теперь, по его словам, все точно закончено.
Фото: Instagram Александра Шпака
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