Александр Шпак на фоне скандального развода показал новую возлюбленную — копию бывшей
Александр Шпак недолго горевал после расставания с женой Масей Шпак. В Instagram блогера появилось фото с новой девушкой, которая, по мнению поклонников, оказалась почти копией его предыдущей возлюбленной.
Сам Шпак развелся совсем недавно — его экс-супруга обвинила его в том, что он издевался над ней, манипулировал и стремился всячески контролировать ее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashashpakofficial
«Я запомню Александра как самого великого манипулятора. Он очень грамотный психолог, знает, как побольнее ударить. В какие-то моменты я боялась, что сойду с ума. Он лицемер! А еще жалость для него хуже презрения. Перед ним нельзя плакать. Он звереет прямо на глазах. Ну не умеет человек сопереживать», — заявила его супруга.
В ответ на это Шпак дал интервью, где заявил, что бывшая жена очень преувеличивает.
Эпатажный блогер отметил, что у девушки пропал интерес к нему, который он безуспешно пытался вернуть, и добавил, что со своими друзьями и подписчиками она по-прежнему была «Масей», игривой и веселой.
Многие поклонники, узнав об их разводе, сначала решили, что это всего лишь пиар-ход, однако пара действительно разорвала отношения.
Фото: Instagram Александра Шпака
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!