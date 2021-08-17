Александр Шпак на фоне скандального развода показал новую возлюбленную — копию бывшей

Александр Шпак недолго горевал после расставания с женой Масей Шпак. В Instagram блогера появилось фото с новой девушкой, которая, по мнению поклонников, оказалась почти копией его предыдущей возлюбленной.

Сам Шпак развелся совсем недавно — его экс-супруга обвинила его в том, что он издевался над ней, манипулировал и стремился всячески контролировать ее.