Александр Ширвиндт о красивой жизни в 90-х: «Миронов не дожил до царящего разврата»

Александр Ширвиндт в интервью «Аргументы и факты» признался, что в 90-е зарабатывал больше, чем в этом был смысл. Тратить деньги было некуда — в магазинах был дефицит. Однако он находил способы устроить себе красивую жизнь, и вместе с приятелем Андреем Мироновым они доставали товары из-под полы.

«Покойный Андрюша Миронов, несчастный, не дожил до этого разврата, а он всю жизнь мечтал иметь человеческое, цивилизованное существование. Но ему приходилось доставать все из-под полы: какой-нибудь "Грюндиг" — при его-то страсти к музыке! Или машину», — признается актер.

Сейчас 82-летний Александр может позволить себе жить так, как хочется. При этом главное его воспоминание — о советской «Победе», на которой они кутили с друзьями.

«Я катался на ней постоянно, с пьяными коллегами — Смоктуновским, Козаковым, Ефремовым — перся ночью во Внуково в единственный ночной ресторан, куда в темное время суток слеталась подвыпить вся богема. А теперь, когда мне Леня Ярмольник дал на "Победе" покататься, я проехал 10 метров и вспотел», — говорит Ширвиндт.

«Привыкаем мы к легкому, а трудности забываем. Но трудности нас учат. Сейчас все есть. Поэтому теперь соревнуются в длине яхт: если у меня 200 м, а у Шмельзона — 220, то следующую яхту я построю в 227 м. Вот такая сегодня идет борьба идеалов».