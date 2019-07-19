Александр Ширвиндт: «Беготня за женщинами ни к чему хорошему не приводит»

Мэтр отмечает, что у него давно уже нет мечт для себя: «Главное, чтобы у родных мне людей все было хорошо».

Традиционно первой поздравляет Ширвиндта супруга – Наталья Николаевна Белоусова. Они женаты уже 62 года. Александр Анатольевич признается, что заслуга жены в том, что они до сих пор вместе.