logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Александр Ширвиндт: «Беготня за женщинами ни к чему хорошему не приводит»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Александру Ширвиндту - 85

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
19 июля актеру исполнилось 85 лет.

Александр Ширвиндт отмечает юбилей, но праздновать его он не собирается. Народный артист РСФСР надеется, что вся шумиха пройдет мимо него. В интервью «Собеседнику» Александр Анатольевич рассказал, что пересидит торжество на даче на Валдае.

  • Приедут внуки и правнуки, мы обнимемся, пышных торжеств не будет, - рассказала актер. – Дни рождения не могут радовать, ведь каждый год приближает к концу. К тому же приглашать уже и некого. Многие и до рюмки дойти не могут.
Александ Ширвиндт и Федор Добронравов

Мэтр отмечает, что у него давно уже нет мечт для себя: «Главное, чтобы у родных мне людей все было хорошо».

Традиционно первой поздравляет Ширвиндта супруга – Наталья Николаевна Белоусова. Они женаты уже 62 года. Александр Анатольевич признается, что заслуга жены в том, что они до сих пор вместе.

  • Хорошо, что у нас разные профессии. Она архитектор, я актер. Двум артистам трудно жить под одной крышей, - рассказывает юбиляр.

В одном из интервью Александр Ширвиндт признавался, что он однолюб, это подтверждает и его многолетний брак.

  • Беготня за женщинами ни к чему хорошему не приводит, - считает народный артист. – Бывает, что люди находят друг друга не сразу, методом проб и ошибок, и на них обрушивается счастье. Но это случается редко.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!