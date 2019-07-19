Александр Ширвиндт: «Беготня за женщинами ни к чему хорошему не приводит»

Александр Ширвиндт отмечает юбилей, но праздновать его он не собирается. Народный артист РСФСР надеется, что вся шумиха пройдет мимо него. В интервью «Собеседнику» Александр Анатольевич рассказал, что пересидит торжество на даче на Валдае.
- Приедут внуки и правнуки, мы обнимемся, пышных торжеств не будет, - рассказала актер. – Дни рождения не могут радовать, ведь каждый год приближает к концу. К тому же приглашать уже и некого. Многие и до рюмки дойти не могут.
Мэтр отмечает, что у него давно уже нет мечт для себя: «Главное, чтобы у родных мне людей все было хорошо».
Традиционно первой поздравляет Ширвиндта супруга – Наталья Николаевна Белоусова. Они женаты уже 62 года. Александр Анатольевич признается, что заслуга жены в том, что они до сих пор вместе.
- Хорошо, что у нас разные профессии. Она архитектор, я актер. Двум артистам трудно жить под одной крышей, - рассказывает юбиляр.
В одном из интервью Александр Ширвиндт признавался, что он однолюб, это подтверждает и его многолетний брак.
- Беготня за женщинами ни к чему хорошему не приводит, - считает народный артист. – Бывает, что люди находят друг друга не сразу, методом проб и ошибок, и на них обрушивается счастье. Но это случается редко.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press
Видео: Instagram
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