Александр Серов не пускает бывшую жену к внукам, которые живут с ним
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Фото: instagram/ alexander_serov_official
У пары есть общая дочь Мишель, которая подарила им маленьких внуков. Сейчас она вместе с детьми проживает в доме Александра Серова. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что отец не пускает бывшую супругу в свой дом, чтобы она могла увидеть внуков.
Мишель поделилась с подписчиками, что вынуждена пользоваться услугами нянь, так как дедушка не пускает свою экс-супругу в дом и она не может помочь дочке с малышами. Маме Мишель не рады в доме Александра Серова, он категорически запретил Елене Стебневой появляться возле своего жилья.
«Мама помогала бы, но дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме», — пожаловалась в блоге девушка.
Дочь Александра Серова разочарована сложившейся ситуацией. Она мечтает, чтобы родители примирились и общими усилиями растили внуков. «Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», — добавила Мишель.
Фото: Instagram, Global Look Press