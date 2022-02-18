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Александр Серов не пускает бывшую жену к внукам, которые живут с ним

Александр Серов и Елена Стебнева прожили в браке 20 лет. Четыре года назад супруги развелись. Расставание сопровождалось громким скандалом и претензиями друг к другу. Сейчас отношения между ними накалились до предела.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эстрадный певец Александр Серов

Фото: instagram/ alexander_serov_official

У пары есть общая дочь Мишель, которая подарила им маленьких внуков. Сейчас она вместе с детьми проживает в доме Александра Серова. В своем Instagram-аккаунте она рассказала, что отец не пускает бывшую супругу в свой дом, чтобы она могла увидеть внуков.

Мишель поделилась с подписчиками, что вынуждена пользоваться услугами нянь, так как дедушка не пускает свою экс-супругу в дом и она не может помочь дочке с малышами. Маме Мишель не рады в доме Александра Серова, он категорически запретил Елене Стебневой появляться возле своего жилья.

«Мама помогала бы, но дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме», — пожаловалась в блоге девушка.

Дочь Александра Серова разочарована сложившейся ситуацией. Она мечтает, чтобы родители примирились и общими усилиями растили внуков. «Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», — добавила Мишель.

Фото: Instagram, Global Look Press

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