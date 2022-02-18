Александр Серов не пускает бывшую жену к внукам, которые живут с ним

Мишель поделилась с подписчиками, что вынуждена пользоваться услугами нянь, так как дедушка не пускает свою экс-супругу в дом и она не может помочь дочке с малышами. Маме Мишель не рады в доме Александра Серова, он категорически запретил Елене Стебневой появляться возле своего жилья.

«Мама помогала бы, но дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме», — пожаловалась в блоге девушка.